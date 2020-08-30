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  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто
  • Епіляція – це просто

Більше не доступний

Satinelle EssentialКомпактний епілятор

HP6422/01

4.7
| (318) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни.
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Епіляція – це просто

  • для ніг

  • 2 аксесуари

  • Дротовий епілятор

  • Ергономічна ручка

Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.

Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

318

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

30/08/2020

Україна

Україна

Чудово справляється зі своїми функціями

Гарно видаляє волосинки, ніжки довго залишаються гладенькими. Це мій перший епілятор і я дуже полюбила цю крихітку. Зручний в руці, простий у використанні, легкий у догляді. Має довгий електрошнур, що особисто для мене важливо при використанні у ванній кімнаті.

Плюси

Залюбки рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

20/08/2020

Україна

Україна

Дуже зручний і компактний епілятор

Користуюсь епілятором близько року,працює чудово,не забивається,волосся видаляє гарно. Компактний і якісний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential HP6423/01 Compact epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential HP6423/01 Compact epilator

02/08/2020

Україна

Україна

Ціна та якість

Використовую більше 6 років. Працює відмінно. Ціную за зручну форму та широкі пінцети. Мала досвід використання більш дорогих моделей,але ця модель найулюбленіша та більш ефективна для мене.

Плюси

Зручний та має широкий захват

Мінуси

Дротовий

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Essential HP6420/00 Compact epilator

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