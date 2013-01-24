Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся тривалою гладкістю завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та підключенню до електромережі. Головку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів
Бритвена головка повторює контури лінії бікіні та пахв для ретельнішого гоління.
Аксесуари
Простота у користуванні
Характеристики
Ефективність
Потужність
Обслуговування