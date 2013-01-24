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Епілятор

HP6483
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Ice Satinelle Ice Satinelle Ice
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    Епілятор

    HP6483
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle Ice

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Ice

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Satinelle Ice

      Надзвичайно лагідний епілятор із охолоджувачем

      Додаткова бритвена головка

      Додаткова бритвена головка

      Касета з льодом для заспокійливого ефекту

      Пом'якшує неприємні відчуття від епіляції

      Керамічна система епіляції

      Унікальний керамічний матеріал та ергономічний дизайн прискорюють процес епіляції на 20%.* *У порівнянні з моделлю Philips Satin Ice

      Система активного масажу

      Значно зменшує відчуття пощипування для додаткової зручності

      Головку епілятора можна мити

      Для додаткової гігієни та легкого чищення

      Ручка із м'якою гелевою накладкою

      Завдяки цьому інноваційному та м'якому на дотик гелевому матеріалу ручка пристрою зручна і нею легко користуватися. У порівнянні зі звичайним м'яким матеріалом, цей гелевий матеріал не забруднюється на полиці.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Касета з льодом для заспокійливого ефекту
        Керамічна система епіляції
        Система активного масажу
        2 режими швидкості

      • Аксесуари

        Знімна бритвена головка
        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        Подушечка для злущування
        Розкішний футляр для зберігання
        Щітка для чищення

      • Вага і розміри коробки F

        Розміри коробки F
        235 x 174 x 95 (ВxШxТ)  мм
        Вага коробки F
        659  г

      • Вага і розміри коробки A

        Розміри коробки A
        248 x 595 x 180 (ВxШxТ)  мм
        Вага коробки A
        4240  г

      • Країна виготовлення

        Країна виготовлення
        Словенія

      • Технічні характеристики

        Джерело живлення
        • Змінний струм - живлення від мережі
        Напруга
        100-240  В
        Двигун
        Постійний струм 12  В
        Споживання енергії
        6  Вт
        Кількість дисків
        13
        Кількість точок захоплення
        24
        Обертів/хв.
        швидкість I: 2200, швидкість II: 2700
        К-сть операцій видалення/сек.
        швидкість I: 880, швидкість II: 1080

      • Дані логістики

        Розмір палети (Європа)
        113,3 x 120 x 80 (ВxШxТ)  см
        Розмір палети (Великобританія)
        113,3 x 120 x 100 (ДxШxТ)  см
        Кількість палет (Європа)
        192 коробки F
        Кількість палет (Великобританія)
        240 коробок F
        Кількість шарів
        4
        Кількість коробок у коробці
        • 6 коробок F
        Вага палети (Європа)
        150,7  кг
        Вага палети (Великобританія)
        184,6  кг

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