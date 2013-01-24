Satinelle Ice
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Satinelle Ice
Satinelle Ice
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Satinelle Ice
Пом'якшує неприємні відчуття від епіляції
Унікальний керамічний матеріал та ергономічний дизайн прискорюють процес епіляції на 20%.* *У порівнянні з моделлю Philips Satin Ice
Значно зменшує відчуття пощипування для додаткової зручності
Для додаткової гігієни та легкого чищення
Завдяки цьому інноваційному та м'якому на дотик гелевому матеріалу ручка пристрою зручна і нею легко користуватися. У порівнянні зі звичайним м'яким матеріалом, цей гелевий матеріал не забруднюється на полиці.
Характеристики
Аксесуари
Вага і розміри коробки F
Вага і розміри коробки A
Країна виготовлення
Технічні характеристики
Дані логістики