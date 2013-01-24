Більш лагідний, більш швидкий
Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш лагідний, більш швидкий
Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.
Більш лагідний, більш швидкий
Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш лагідний, більш швидкий
Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.
Охолоджує та заспокоює шкіру під час епіляції
На 20% швидше та ефективніше.
Захоплює волоски довжиною півміліметра, тому не потрібно чекати, поки волосся повністю відросте для повторної епіляції.
Ніжно стимулює шкіру, максимально зменшуючи відчуття пощипування, і робить весь процес епіляції більш комфортним.
Епілятор Satinelle Ice має спеціальну ергономічну форму для повного контролю та зручного користування.
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