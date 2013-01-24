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Satinelle

Епілятор

HP6483/02
Загальна оцінка / 5
  • Більш лагідний, більш швидкий Більш лагідний, більш швидкий Більш лагідний, більш швидкий
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    Satinelle Епілятор

    HP6483/02
    Загальна оцінка / 5

    Більш лагідний, більш швидкий

    Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Епілятор

    Більш лагідний, більш швидкий

    Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

    Більш лагідний, більш швидкий

    Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Епілятор

    Більш лагідний, більш швидкий

    Касета з льодом використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Унікальні гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів.

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      Захоплює волоски довжиною півміліметра, тому не потрібно чекати, поки волосся повністю відросте для повторної епіляції.

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Система активного масажу

      Ніжно стимулює шкіру, максимально зменшуючи відчуття пощипування, і робить весь процес епіляції більш комфортним.

      Ергономічна форма

      Епілятор Satinelle Ice має спеціальну ергономічну форму для повного контролю та зручного користування.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Рукавичка для пілінгу
        менше волосся, що вростає
        Додаткова обмежуюча насадка для чутливих ділянок тіла
        для чутливих ділянок тіла
        Розкішний футляр для зберігання
        для зберігання й захисту
        Додаткова бритвена головка
        для гладенького гоління

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