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Більше не доступний

Satinelle IceЕпілятор

HP6491/00

4.7

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Унікальна керамічна система епіляції Philips

Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.

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Система охолодження та масажу для лагіднішого видалення волосся

Унікальна керамічна система епіляції Philips

  • Блакитний

Знімна система охолодження

Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

Плаваюча охолоджувальна головка

Повторює контури Вашого тіла для максимального зменшення відчуття болю під час епіляції та миттєвого охолодження й заспокоєння шкіри після епіляції.

Вбудована система масажу

Під час роботи охолоджує шкіру, щоб відволікти увагу від епіляції.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

22/06/2019

България

България

Лесен за употреба и отлични резултати!

Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор

01/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento epilator je opravdu skvělej

Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor

04/09/2015

Latvija

Latvija

iesaku!!

ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilators

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