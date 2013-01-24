Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Унікальна керамічна система епіляції Philips
Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальна керамічна система епіляції Philips
Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги
Унікальна керамічна система епіляції Philips
Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальна керамічна система епіляції Philips
Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги
Епілятор
Ціна магазину Philips
Усього:
Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.
Повторює контури Вашого тіла для максимального зменшення відчуття болю під час епіляції та миттєвого охолодження й заспокоєння шкіри після епіляції.
Під час роботи охолоджує шкіру, щоб відволікти увагу від епіляції.
Кращий догляд за шкірою зі зменшенням ризику алергічного подразнення шкіри.
Для кращого захоплення волосся, що дозволяє одним рухом видалити при корені до 95% волосся.
Для ефективнішого видалення волосся.
Зменшує можливість вростання волосся.
Для зручнішого користування.
Швидкість 1 для тонкого волосся, швидкість 2 для грубішого волосся.
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари
Вага та розміри