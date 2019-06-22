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Унікальна керамічна система епіляції Philips
Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри.
Блакитний
Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.
Повторює контури Вашого тіла для максимального зменшення відчуття болю під час епіляції та миттєвого охолодження й заспокоєння шкіри після епіляції.
Під час роботи охолоджує шкіру, щоб відволікти увагу від епіляції.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Теда79
22/06/2019
България
Лесен за употреба и отлични резултати!
Доволна съм,уредът е лесен за употреба и почистване,резултатът е чудесен,препоръчвам !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Епилатор
Jana87
01/08/2018
Česká republika
Tento epilator je opravdu skvělej
Tento epilator je perfektní. Zachytí spoustu chloupků narozdíl od konkurenční značky, kdy jsme chtěla využít epilaci ve sprše ale vytrhal sotva polovinu co philips. Vrátila jsem se zpět ke značce philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilátor
murka
04/09/2015
Latvija
iesaku!!
ļoti laba,noderīga lietiņa... No asa velniņa padara par skaistu princesi!!! tiešām super!!.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilators
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice HP6491/00 Epilators