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    Satinelle Ice

    Епілятор

    HP6491/00
    Загальна оцінка / 5
    • Унікальна керамічна система епіляції Philips Унікальна керамічна система епіляції Philips Унікальна керамічна система епіляції Philips
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      Satinelle Ice Епілятор

      HP6491/00
      Загальна оцінка / 5

      Унікальна керамічна система епіляції Philips

      Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Satinelle Ice Епілятор

      Унікальна керамічна система епіляції Philips

      Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги

      Унікальна керамічна система епіляції Philips

      Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Satinelle Ice Епілятор

      Унікальна керамічна система епіляції Philips

      Завдяки заспокійливим властивостям системи охолодження та вбудованій масажній системі новий епілятор Satinelle Ice значно зменшує відчуття болю під час епіляції. Система гіпоалергенних керамічних дисків також забезпечує м’яку епіляцію на чутливих ділянках шкіри. Переглянути усі переваги

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        Satinelle Ice

        Satinelle Ice

        Епілятор

        Ціна магазину Philips

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        Унікальна керамічна система епіляції Philips

        Система охолодження та масажу для лагіднішого видалення волосся

        • Блакитний

        Знімна система охолодження

        Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

        Плаваюча охолоджувальна головка

        Повторює контури Вашого тіла для максимального зменшення відчуття болю під час епіляції та миттєвого охолодження й заспокоєння шкіри після епіляції.

        Вбудована система масажу

        Під час роботи охолоджує шкіру, щоб відволікти увагу від епіляції.

        Гіпоалергенна керамічна епіляційна головка

        Кращий догляд за шкірою зі зменшенням ризику алергічного подразнення шкіри.

        Епіляційна головка вигнутої форми

        Для кращого захоплення волосся, що дозволяє одним рухом видалити при корені до 95% волосся.

        Вища швидкість обертання

        Для ефективнішого видалення волосся.

        Подушечка для злущування

        Зменшує можливість вростання волосся.

        Новий ергономічний дизайн

        Для зручнішого користування.

        Два налаштування швидкості

        Швидкість 1 для тонкого волосся, швидкість 2 для грубішого волосся.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Керамічна система епіляції
          Так
          Охолоджувач з плаваючою головкою
          Так
          Система активного масажу
          Так
          2 режими швидкості
          Так

        • Технічні характеристики

          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
          880
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
          1080
          Обертів/хв., швидкість 1
          2200
          Обертів/хв., швидкість 2
          2700
          Джерело живлення
          Змінний струм (від мережі)
          Напруга
          100–240 В (50–60 Гц), автоматичний вибір напруги  В
          Двигун
          Двигун постійного струму 14 В
          Споживання енергії
          6  Вт
          Кількість дисків
          25
          Кількість точок захоплення
          24

        • Аксесуари

          Ізоляційний рукав
          Так
          Подушечка для злущування
          Так
          Розкішний футляр для зберігання
          Так
          Щітка для очищення
          Так

        • Вага та розміри

          Дизайн пакування
          Коробка з об’ємним віконцем
          Розміри коробки F
          19,6 x 9,4 x 23,5 cм (ширина x глибина x висота)  мм
          Вага коробки
          625  г
          Розміри коробки A
          56,6 x 19,6 x 25,1 см (ширина x глибина x висота)  мм
          Вага коробки
          4060  г
          К-сть штук у коробці A
          6  шт.

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