Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Обмежена серія Satinelle Ice
Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги
Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї.
Зручне зберігання та використання будь-коли й будь-де.
Ідеально повторює всі контури тіла, забезпечуючи оптимальне охолодження та делікатну епіляцію.
Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію. *У порівнянні з Philips Satin Ice.
Вбудована система масажу розслаблює шкіру, тому Satinelle Ice є найлагіднішим епілятором Philips.
Satinelle Massage постачається із подушечкою для злущування шкіри у душі, яка допомагає підготувати ноги до видалення волосся. Крім очищення та покращення стану шкіри, регулярне використання зробить ноги гладенькими і допоможе запобігти вростанню волосся.
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари
Вага та розміри