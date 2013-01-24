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Satinelle Ice

Епілятор

HP6496/00
Загальна оцінка / 5
  • Обмежена серія Satinelle Ice Обмежена серія Satinelle Ice Обмежена серія Satinelle Ice
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    Satinelle Ice Епілятор

    HP6496/00
    Загальна оцінка / 5

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Ice Епілятор

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Ice Епілятор

    Обмежена серія Satinelle Ice

    Перший керамічний епілятор зі знімною системою охолодження та масажу. Переглянути усі переваги

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      Обмежена серія Satinelle Ice

      Найлагідніший епілятор Philips

      • Чорний
      Гіпоалергенні диски

      Гіпоалергенні диски

      Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї.

      Розкішний футляр для зберігання

      Розкішний футляр для зберігання

      Зручне зберігання та використання будь-коли й будь-де.

      Додаткова бритвена головка

      Додаткова бритвена головка

      Удосконалена система охолодження

      Ідеально повторює всі контури тіла, забезпечуючи оптимальне охолодження та делікатну епіляцію.

      Нова керамічна система епіляції

      Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію. *У порівнянні з Philips Satin Ice.

      Система активного масажу

      Вбудована система масажу розслаблює шкіру, тому Satinelle Ice є найлагіднішим епілятором Philips.

      Подушечка для злущування шкіри запобігає вростанню волосся

      Satinelle Massage постачається із подушечкою для злущування шкіри у душі, яка допомагає підготувати ноги до видалення волосся. Крім очищення та покращення стану шкіри, регулярне використання зробить ноги гладенькими і допоможе запобігти вростанню волосся.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Охолоджувач з плаваючою головкою
        Так
        Керамічна система епіляції
        Так
        Система активного масажу
        Так
        2 режими швидкості
        Так
        Розкішний та стильний дизайн
        Так

      • Технічні характеристики

        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        880
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1080
        Обертів/хв., швидкість 1
        2200
        Обертів/хв., швидкість 2
        2700
        Джерело живлення
        Змінний струм (від мережі)
        Напруга
        100–240 В (50–60 Гц), автоматичний вибір напруги  В
        Двигун
        Двигун постійного струму 14 В
        Споживання енергії
        6  Вт
        Кількість дисків
        25
        Кількість точок захоплення
        24

      • Аксесуари

        Знімна бритвена головка
        Так
        Охолоджувач для чутливих ділянок тіла
        Так
        Ізоляційний рукав
        Так
        Подушечка для злущування
        Так
        Розкішний футляр для зберігання
        Так
        Щітка для очищення
        Так

      • Вага та розміри

        Дизайн упаковки
        Ексклюзивна подарункова коробка з можливістю підвішування
        Розміри коробки F
        19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в)  мм
        Вага коробки
        733  г
        Розміри коробки A
        56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в)  мм
        Вага коробки
        4708  г
        К-сть штук у коробці A
        6  шт.

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