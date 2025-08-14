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Більше не доступний

SatinelleЕпілятор

HP6503/00

4.5

| (606) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

Satinelle Ice PREMIUM

Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу

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Найлагідніший епілятор з охолодженням та звуковим масажем

Satinelle Ice PREMIUM

Система звукового масажу

Високочастотний масаж зводить відчуття пощипування до мінімуму

Гіпоалергенні диски

Гіпоалергенні диски

Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї

Удосконалена система охолодження

Ідеально повторює всі контури тіла, забезпечуючи оптимальне охолодження та делікатну епіляцію.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

606

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

14/08/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Idealnie spełnia swoją rolę

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo praktyczny i poręczny sprzęt, wygodny i w miarę lekki przy dłuższym użytkowaniu. Zarówno funkcja odkurzania jak i mopowania sprawdza się idealnie. Łatwy w użyciu, szybko się czyści. Bateria wystarcza do posprzątania (odkurzanie i mopowanie) mieszkania ok. 50 m.

Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01

Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01

28/06/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Produkt jest bardzo łatwy i zwinny przy skrętach

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Obawiałem się zakupu ale teraz nie wyobrażam sobie życia bez odkurzacza pionowego nie korzystałem jeszcze z funkcji mopa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

01/06/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Idealny odkurzacz bezprzewodowy

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Kupiłam kilka tygodni temu i jestem zachwycona. Odkurzacz super podświetla nawet w jasnym pomieszczeniu nie spodziewałam się że tyle kurzu na podłodze może być nie widocznego dla ludzkiego oka. Po pierwszym odkurzaniu odnosi się wrażenie jakby podłoga była myta albo nigdy wcześniej nie była czysta. Odkurzacz jest lekki, super cichy wydaje spokojny szum zamiast hałasu. Super opcja z mopowaniem sprawdza się również przy drewnianym parkiecie - parkiet szybko schnie nie jest mocno moczona podłoga. Duży plus że podczas mopowania również wciąga okruchy! Szczotka przymocowana na zawiasie ułatwia odkurzanie ścian czy rogów. Odkurzacz ręczny świetnie się za to sprawdza do kanap. Największe zaskoczenie w szczotce do odkurzania znajduje się rolka wokół której owijane są włosy co pozwala na szybkie przecięcie włosów i ich usunięcie że szczotki. Szczerze polecam jedno urządzenie a posprzątać można naprawdę w krótkim czasie i z lekkościa całe mieszkanie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01

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