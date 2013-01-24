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Епілятор

HP6503
Загальна оцінка / 5
  • Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM Satinelle Ice PREMIUM
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    Епілятор

    HP6503
    Загальна оцінка / 5

    Satinelle Ice PREMIUM

    Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Епілятор

    Satinelle Ice PREMIUM

    Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу

    Satinelle Ice PREMIUM

    Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Епілятор

    Satinelle Ice PREMIUM

    Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу

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      Satinelle Ice PREMIUM

      Найлагідніший епілятор з охолодженням та звуковим масажем

      Гіпоалергенні диски

      Гіпоалергенні диски

      Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї

      Головку епілятора можна мити

      Головку епілятора можна мити

      Для додаткової гігієни та легкого чищення

      Система звукового масажу

      Високочастотний масаж зводить відчуття пощипування до мінімуму

      Удосконалена система охолодження

      Ідеально повторює всі контури тіла, забезпечуючи оптимальне охолодження та делікатну епіляцію.

      Керамічна система епіляції

      Унікальний керамічний матеріал та ергономічний дизайн прискорюють процес епіляції на 20%.* *У порівнянні з моделлю Philips Satin Ice

      Зарядна підставка у комплекті

      Бездротовий епілятор, працює де завгодно!

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Охолоджувач з плаваючою головкою
        Система звукового масажу
        Керамічна система епіляції
        2 режими швидкості

      • Технічні характеристики

        Джерело живлення
        Змінний струм / акумулятор (від мережі)
        Напруга
        100-240  В
        Двигун
        Постійний струм 14 В
        Споживання енергії
        6  Вт
        Кількість дисків
        13
        Кількість точок захоплення
        24
        Обертів/хв.
        • швидкість I: 2200
        • швидкість II: 2700
        К-сть операцій видалення/сек.
        • швидкість I: 880
        • швидкість II: 1080

      • Аксесуари

        Знімна бритвена головка
        Для гладенького гоління
        Охолоджувач для чутливих ділянок тіла
        Для чутливих ділянок тіла
        Ізоляційний рукав
        Для зручності в роботі
        Подушечка для злущування
        Менше волосся, що вростає
        Розкішний футляр для зберігання
        Для зберігання й захисту
        Щітка для чищення
        Для зручності чищення

      • Дані логістики

        Розмір блоку
        • ЄС: 115x120x80 (ВxШxТ)  см
        • Великобританія: 115x120x100 (ВxШxТ)  см
        Кількість блоків
        • ЄС: 160  шт.
        • Великобританія: 200  шт.

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        235x192x116 (ВxШxТ)  мм
        Вага коробки F
        811  г
        Розміри коробки A
        258x592x195 (ВxШxТ)  мм
        Вага коробки A
        4702  г
        К-сть штук у коробці A
        5  шт.

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