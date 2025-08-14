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Більше не доступний
Satinelle Ice PREMIUM
Перший керамічний епілятор із вдосконаленою системою охолодження та звукового масажу
Високочастотний масаж зводить відчуття пощипування до мінімуму
Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї
Ідеально повторює всі контури тіла, забезпечуючи оптимальне охолодження та делікатну епіляцію.
4.5
з 5
606
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
PZSAY
14/08/2025
Polska
Перевірений покупець
Idealnie spełnia swoją rolę
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Bardzo praktyczny i poręczny sprzęt, wygodny i w miarę lekki przy dłuższym użytkowaniu. Zarówno funkcja odkurzania jak i mopowania sprawdza się idealnie. Łatwy w użyciu, szybko się czyści. Bateria wystarcza do posprzątania (odkurzanie i mopowanie) mieszkania ok. 50 m.
Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01
Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6729/01
metal1973
28/06/2024
Polska
Перевірений покупець
Produkt jest bardzo łatwy i zwinny przy skrętach
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Obawiałem się zakupu ale teraz nie wyobrażam sobie życia bez odkurzacza pionowego nie korzystałem jeszcze z funkcji mopa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01
Moika
01/06/2024
Polska
Перевірений покупець
Idealny odkurzacz bezprzewodowy
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Kupiłam kilka tygodni temu i jestem zachwycona. Odkurzacz super podświetla nawet w jasnym pomieszczeniu nie spodziewałam się że tyle kurzu na podłodze może być nie widocznego dla ludzkiego oka. Po pierwszym odkurzaniu odnosi się wrażenie jakby podłoga była myta albo nigdy wcześniej nie była czysta. Odkurzacz jest lekki, super cichy wydaje spokojny szum zamiast hałasu. Super opcja z mopowaniem sprawdza się również przy drewnianym parkiecie - parkiet szybko schnie nie jest mocno moczona podłoga. Duży plus że podczas mopowania również wciąga okruchy! Szczotka przymocowana na zawiasie ułatwia odkurzanie ścian czy rogów. Odkurzacz ręczny świetnie się za to sprawdza do kanap. Największe zaskoczenie w szczotce do odkurzania znajduje się rolka wokół której owijane są włosy co pozwala na szybkie przecięcie włosów i ich usunięcie że szczotki. Szczerze polecam jedno urządzenie a posprzątać można naprawdę w krótkim czasie i z lekkościa całe mieszkanie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro Aqua FC6728/01