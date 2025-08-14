[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Kupiłam kilka tygodni temu i jestem zachwycona. Odkurzacz super podświetla nawet w jasnym pomieszczeniu nie spodziewałam się że tyle kurzu na podłodze może być nie widocznego dla ludzkiego oka. Po pierwszym odkurzaniu odnosi się wrażenie jakby podłoga była myta albo nigdy wcześniej nie była czysta. Odkurzacz jest lekki, super cichy wydaje spokojny szum zamiast hałasu. Super opcja z mopowaniem sprawdza się również przy drewnianym parkiecie - parkiet szybko schnie nie jest mocno moczona podłoga. Duży plus że podczas mopowania również wciąga okruchy! Szczotka przymocowana na zawiasie ułatwia odkurzanie ścian czy rogów. Odkurzacz ręczny świetnie się za to sprawdza do kanap. Największe zaskoczenie w szczotce do odkurzania znajduje się rolka wokół której owijane są włosy co pozwala na szybkie przecięcie włosów i ich usunięcie że szczotki. Szczerze polecam jedno urządzenie a posprzątać można naprawdę w krótkim czasie i z lekkościa całe mieszkanie.