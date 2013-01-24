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Наш найлагідніший епілятор
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наш найлагідніший епілятор
Наш найлагідніший епілятор
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наш найлагідніший епілятор
Епілятор
Ціна магазину Philips
Усього:
Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.
Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї
Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію.*У порівнянні з Philips Satin Ice
Для додаткової гігієни та легкого чищення
Високочастотний масаж зводить відчуття пощипування до мінімуму
бездротовий епілятор, працює де завгодно!
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари
Дані логістики
Вага та розміри