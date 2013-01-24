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    Епілятор

    HP6503
    Загальна оцінка / 5
    • Наш найлагідніший епілятор Наш найлагідніший епілятор Наш найлагідніший епілятор
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      Епілятор

      HP6503
      Загальна оцінка / 5

      Наш найлагідніший епілятор

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Епілятор

      Наш найлагідніший епілятор

      Наш найлагідніший епілятор

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Епілятор

      Наш найлагідніший епілятор

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        Епілятор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Наш найлагідніший епілятор

        Забезпечує гладеньку шкіру ніг на тривалий час

        Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

        Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

        Запатентована система охолодження заспокоює шкіру, зменшуючи неприємне відчуття від епіляції. Її плаваюча головка повторює кожен вигин тіла для оптимального охолодження та зменшення болю.

        Гіпоалергенні диски

        Гіпоалергенні диски

        Зменшують ризик алергічного подразнення шкіри, додатково піклуючись про неї

        Нова керамічна система епіляції

        Завдяки унікальному керамічному матеріалу та ергономічній формі епіляційна головка захоплює більше волосків, забезпечуючи на 20% швидшу епіляцію.*У порівнянні з Philips Satin Ice

        Головку епілятора можна мити

        Для додаткової гігієни та легкого чищення

        Система звукового масажу

        Високочастотний масаж зводить відчуття пощипування до мінімуму

        Зарядна підставка у комплекті

        бездротовий епілятор, працює де завгодно!

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Охолоджувач з плаваючою головкою
          Система звукового масажу
          Керамічна система епіляції
          2 режими швидкості

        • Технічні характеристики

          Джерело живлення
          Змінний струм / акумулятор (від мережі)
          Напруга
          100-240  В
          Двигун
          Постійний струм 14 В
          Споживання енергії
          6  Вт
          Кількість дисків
          13
          Кількість точок захоплення
          24
          Обертів/хв.
          2500
          К-сть операцій видалення/сек.
          1000

        • Аксесуари

          Знімна бритвена головка
          Для гладенького гоління
          Охолоджувач для чутливих ділянок тіла
          Для чутливих ділянок тіла
          Ізоляційний рукав
          Для зручності в роботі
          Подушечка для злущування
          Менше волосся, що вростає
          Розкішний футляр для зберігання
          Для зберігання й захисту
          Щітка для чищення
          Для зручності чищення

        • Дані логістики

          Розмір блоку
          • Європа:  см
          • Великобританія:  см
          Кількість блоків
          • Європа:  шт.
          • Великобританія:  шт.

        • Вага та розміри

          Дизайн пакування
          Розміри коробки F
          tbd  мм
          Вага коробки F
          tbd  г
          Розміри коробки A
          tbd  мм
          Вага коробки A
          tbd  г
          К-сть штук у коробці A
          tbd  шт.

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