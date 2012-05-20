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Satinelle HP6508/01 Epilator

HP6508/01

3.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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3.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

1

20/05/2012

Polska

Polska

Doskonaly produkt dla kazdej kobiety

Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator

17/12/2013

Polska

Polska

Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .

Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry , ładny wygląd

aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator

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