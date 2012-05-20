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Більше не доступний
3.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nika2323
20/05/2012
Polska
Doskonaly produkt dla kazdej kobiety
Dzieki temu prostemu urzadzeniu mje nogi sa gladkie na dlugo i nie musze sie martwic codzienna depilacja.Precyzyjnie dobrane nakladki pomagaja dokladnie wydepilowac pozadany obszar a takze czynia depilacje mniej bolesna.Podnosza wlaski masujac skore. Polecam!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
17/12/2013
Polska
Prosty i łatwy w użyciu .Dobra jakość za cenę .
Wygodny , cichy , w dobrej cenie .Ładna jakosc wykonania i bardzo poreczny .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator
bastiano
15/05/2012
Polska
Dobry , ładny wygląd
aLBO JEST MOJA ŻONA NIEPRZYZWYCZAJONA , ALBO TO FAKTYCZNIE TAK MUSI BOLEC I BRAK JEJ WYTRWAŁOŚCI W PRZYZWYCZAJENIU SIĘ .Produkt ładnie wykonany , ale włosów nie zbiera zbyt dokładnie , lub faktycznie proces strzyżenia jest tak dlugotrwały .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle HP6508/01 Epilator