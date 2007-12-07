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    Епілятор

    HP6513/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий
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      Епілятор

      HP6513/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий

      Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Епілятор

      Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий

      Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів

      Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий

      Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Епілятор

      Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий

      Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів

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        Епілятор

        Епілятор

        Усього:

        Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий

        Епілятор із вбудованою системою охолодження та масажу

        Удосконалена система охолодження з плаваючою головкою

        Охолоджує та заспокоює шкіру під час епіляції

        Система високочастотного масажу з алое вера

        Ніжно стимулює шкіру, максимально зменшуючи відчуття пощипування і роблячи весь процес епіляції більш комфортним

        Унікальна керамічна епіляційна система

        На 20% швидше та ефективніше

        Епіляційна головка вигнутої форми

        Захоплює волоски довжиною півміліметра, тому не потрібно чекати, поки волосся повністю відросте для повторної епіляції

        Головку епілятора можна мити

        Епіляційну головку легко чистити, адже її можна мити

        Гіпоалергенні диски з антибактеріальним покриттям

        Керамічна епіляційна головка має гіпоалергенні диски, які зменшують ризик виникнення алергічного подразнення шкіри

        Ергономічна форма

        Епілятор Satinelle Ice Premium має спеціальну ергономічну форму для повного контролю та зручного користування

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Рукавичка для злущування шкіри
          менше волосся, що вростає
          Додаткова обмежуюча насадка для чутливих ділянок тіла
          для чутливих ділянок тіла
          Ізоляційний рукав
          для зручності в роботі
          Розкішний футляр для зберігання
          для зберігання й захисту

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