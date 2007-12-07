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Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий
Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий
Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів
Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий
Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий
Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів
Епілятор
Усього:
Охолоджує та заспокоює шкіру під час епіляції
Ніжно стимулює шкіру, максимально зменшуючи відчуття пощипування і роблячи весь процес епіляції більш комфортним
На 20% швидше та ефективніше
Захоплює волоски довжиною півміліметра, тому не потрібно чекати, поки волосся повністю відросте для повторної епіляції
Епіляційну головку легко чистити, адже її можна мити
Керамічна епіляційна головка має гіпоалергенні диски, які зменшують ризик виникнення алергічного подразнення шкіри
Епілятор Satinelle Ice Premium має спеціальну ергономічну форму для повного контролю та зручного користування
Аксесуари