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Більше не доступний
Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий
Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів
Захоплює волоски довжиною півміліметра, тому не потрібно чекати, поки волосся повністю відросте для повторної епіляції.
На 20% швидше та ефективніше.
4.6
з 5
10
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукт зручний
Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP6517/00 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HP6517/00 Епілятор
ATDS
11/06/2019
Polska
fantastyczny obraz
Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
jolka3
01/11/2012
Polska
rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!
używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator