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Більше не доступний

Епілятор

HP6517/00

4.6

| (10) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий

Знімна система охолодження використовує заспокійливі властивості льоду для охолодження та заспокоєння шкіри під час епіляції. Гіпоалергенні керамічні диски - надзвичайно швидкі та ефективні, вони видаляють волосся біля самих коренів, забезпечуючи шовковисту гладкість шкіри до 4 тижнів

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Епілятор із вбудованою системою охолодження та масажу

Надзвичайно лагідний, надзвичайно швидкий

Епіляційна головка вигнутої форми

Епіляційна головка вигнутої форми

Захоплює волоски довжиною півміліметра, тому не потрібно чекати, поки волосся повністю відросте для повторної епіляції.

Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

Унікальна керамічна епіляційна система

Унікальна керамічна епіляційна система

На 20% швидше та ефективніше.

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Відгуки

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4.6

з 5

10

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

3
1

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукт зручний

Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP6517/00 Епілятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HP6517/00 Епілятор

11/06/2019

Polska

Polska

fantastyczny obraz

Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

01/11/2012

Polska

Polska

rewelacja, szybko, sprawnie i bezboleśnie!

używam tego depilatora ponad rok, jestem bardzo zadowolona :) Polecam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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