Насолоджуйтеся дотиком атласу.
Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає шкіру від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Без шнура, з можливістю заряджання, для комфортного користування усюди, де забажаєте. У комплект входить обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
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Насолоджуйтеся дотиком атласу.
Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає шкіру від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Без шнура, з можливістю заряджання, для комфортного користування усюди, де забажаєте. У комплект входить обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.
Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції.
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
До 30 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке зарядження за 1 год.
Цей епілятор має два налаштування швидкості. Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції
Цей епілятор має обмежуючу насадку для чутливих ділянок. Її спеціально адаптовано для більш чутливої шкіри – для лагідної епіляції делікатних місць
Головку можна знімати та мити під проточною водою для кращої гігієни.
Характеристики
Аксесуари
Комфортна епіляція
Технічні характеристики