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Більше не доступний
HP6520/01
Насолоджуйтеся дотиком атласу.
Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає шкіру від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Без шнура, з можливістю заряджання, для комфортного користування усюди, де забажаєте. У комплект входить обмежуюча насадка для чутливих ділянок.
Система SkinCare
Акумуляторний
Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.
Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції.
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
3.3
з 5
4
Відгуки
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator
Geanina
21/01/2017
România
Перевірений покупець
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Epilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator
Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator