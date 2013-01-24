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SatinSoft

Епілятор

HP6520/01
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
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    SatinSoft Епілятор

    HP6520/01
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    Насолоджуйтеся дотиком атласу.

    Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає шкіру від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Без шнура, з можливістю заряджання, для комфортного користування усюди, де забажаєте. У комплект входить обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає шкіру від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Без шнура, з можливістю заряджання, для комфортного користування усюди, де забажаєте. У комплект входить обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        так
        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        так
        Футляр для зберігання
        так

      • Комфортна епіляція

        Акумуляторний
        Так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        20
        Кількість дисків
        21
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        666
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Напруга
        3,6  В

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