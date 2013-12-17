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  • Основна використовувана фотографія
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
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Більше не доступний

SatinSoftЕпілятор

HP6520/01

3.3

| (4) Відгуки

Насолоджуйтеся дотиком атласу.

Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає шкіру від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Без шнура, з можливістю заряджання, для комфортного користування усюди, де забажаєте. У комплект входить обмежуюча насадка для чутливих ділянок.

Переглянути всі переваги

Епілятор із системою Skin Care

Насолоджуйтеся дотиком атласу.

  • Система SkinCare

  • Акумуляторний

Щітка для пілінгу, що ще більше розкриває сяйво шкіри.

Щітка для пілінгу, що ще більше розкриває сяйво шкіри.

Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.

Масажна панель, що вібрує, стимулює шкіру

Масажна панель, що вібрує, стимулює шкіру

Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції.

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.3

з 5

4

Відгуки

4
3

17/12/2013

Polska

Polska

Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!

Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator

21/01/2017

România

România

Перевірений покупець

Epilator foarte bun

Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Epilator

21/07/2013

Polska

Polska

Depilator jest niedokładny

Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.

Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator

Цей відгук про SatinSoft HP6520/01 Depilator

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