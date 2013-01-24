Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

SatinSoft

Епілятор

HP6522/01
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Насолоджуйтеся дотиком атласу. Насолоджуйтеся дотиком атласу. Насолоджуйтеся дотиком атласу.
    -{discount-value}

    SatinSoft Епілятор

    HP6522/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Насолоджуйтеся дотиком атласу.

    Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає її від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Комфортне вологе і сухе використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SatinSoft Епілятор

    Насолоджуйтеся дотиком атласу.

    Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає її від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Комфортне вологе і сухе використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all epilators

      Насолоджуйтеся дотиком атласу.

      Епілятор із системою Skin Perfect

      • Система SkinCare
      • Сухе/вологе
      • Бритвена головка
      Щітка для пілінгу, що ще більше розкриває сяйво шкіри.

      Щітка для пілінгу, що ще більше розкриває сяйво шкіри.

      Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.

      Масажна панель, що вібрує, стимулює шкіру

      Масажна панель, що вібрує, стимулює шкіру

      Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції.

      Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

      Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

      Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.

      Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

      Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

      Для вологого та сухого використання.

      Обирайте правильну швидкість відповідно до потреб

      Обирайте правильну швидкість відповідно до потреб

      Цей епілятор має два налаштування швидкості. Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.

      Насадка для чутливої шкіри

      Насадка для чутливої шкіри

      Цей епілятор має обмежуючу насадку для чутливих ділянок. Її спеціально адаптовано для більш чутливої шкіри – для лагідної епіляції делікатних місць

      Епіляційну головку можна повністю мити для оптимальної гігієни

      Епіляційну головку можна повністю мити для оптимальної гігієни

      Головку можна знімати та мити під проточною водою для кращої гігієни.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        так
        Знімна бритвена головка
        так
        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        так
        Футляр для зберігання
        так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        20
        Кількість дисків
        21
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        666
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Напруга
        3,6  В

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись