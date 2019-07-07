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Більше не доступний

SatinSoftЕпілятор

HP6522/01

4.6

| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Насолоджуйтеся дотиком атласу.

Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає її від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Комфортне вологе і сухе використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем.

Переглянути всі переваги

Епілятор із системою Skin Perfect

Насолоджуйтеся дотиком атласу.

  • Система SkinCare

  • Сухе/вологе

  • Бритвена головка

Щітка для пілінгу, що ще більше розкриває сяйво шкіри.

Щітка для пілінгу, що ще більше розкриває сяйво шкіри.

Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.

Масажна панель, що вібрує, стимулює шкіру

Масажна панель, що вібрує, стимулює шкіру

Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції.

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/07/2019

Україна

Україна

Цілком задоволена продуктом, рекомендую

Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

18/05/2018

Україна

Україна

Цей продукт якісний та виконує свої функції...

Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Depilator

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