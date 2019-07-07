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Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає її від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Комфортне вологе і сухе використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем.
Система SkinCare
Сухе/вологе
Бритвена головка
Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.
Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції.
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
4.6
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Iva95
07/07/2019
Україна
Цілком задоволена продуктом, рекомендую
Користуюся 3 роки цим епілятором, зручно, просто і ефективно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Lenchik92
18/05/2018
Україна
Цей продукт якісний та виконує свої функції...
Користуюсь уже п'ятий рік (періодично), свої функції виконує чудово, я задоволена його роботою! Рекомендую продукцію Philips!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Епілятор
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinSoft HP6522/01 Depilator