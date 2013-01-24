Насолоджуйтеся дотиком атласу.
Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає її від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Комфортне вологе і сухе використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги
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Насолоджуйтеся дотиком атласу.
Епілятор Philips SatinSoft із системою догляду за шкірою захищає її від натягування і забезпечує максимальну гігієну. Комфортне вологе і сухе використання під час перебування у душі. У комплекті бритвена головка із тримером-гребінцем. Переглянути усі переваги
Унікальний дизайн Philips із гіпоалергенними щетинками для оптимальної гігієни. Ідеально поміщається в руці для оптимального використання у всіх обставинах як для вологого, так і сухого пілінгу.
Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції.
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
Для вологого та сухого використання.
Цей епілятор має два налаштування швидкості. Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції
Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.
Цей епілятор має обмежуючу насадку для чутливих ділянок. Її спеціально адаптовано для більш чутливої шкіри – для лагідної епіляції делікатних місць
Головку можна знімати та мити під проточною водою для кращої гігієни.
Характеристики
Аксесуари
Технічні характеристики