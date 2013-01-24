Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

SatinSoft

Епілятор

HP6523/02
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Лагідна, проте ефективна епіляція Лагідна, проте ефективна епіляція Лагідна, проте ефективна епіляція
    -{discount-value}

    SatinSoft Епілятор

    HP6523/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Лагідна, проте ефективна епіляція

    Наш епілятор SatinSoft із дисками, що лагідно вищипують волосся, та унікальним натягувачем шкіри захищає шкіру від натягування і забезпечує лагідну вологу чи суху епіляцію. У комплект також входять бритвена головка із тримером-гребінцем і обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    SatinSoft Епілятор

    Лагідна, проте ефективна епіляція

    Наш епілятор SatinSoft із дисками, що лагідно вищипують волосся, та унікальним натягувачем шкіри захищає шкіру від натягування і забезпечує лагідну вологу чи суху епіляцію. У комплект також входять бритвена головка із тримером-гребінцем і обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all epilators

      Лагідна, проте ефективна епіляція

      із дисками, що лагідно вищипують волосся, та 5 аксесуарами

      • Сухе/вологе
      • 5 аксесуарів
      • із натягувачем шкіри
      Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

      Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри

      Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.

      Використання без шнура

      Використання без шнура

      До 30 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке зарядження за 1 год.

      Обирайте правильну швидкість відповідно до потреб!

      Обирайте правильну швидкість відповідно до потреб!

      Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції.

      Натягувач шкіри робить шкіру пружною під час епіляції

      Натягувач шкіри робить шкіру пружною під час епіляції

      Інноваційна функція, яка робить шкіру пружною під час проходження епіляційної головки і використовується жінками для менш болісної епіляції**

      Насадка для чутливої шкіри

      Насадка для чутливої шкіри

      Цей епілятор має обмежуючу насадку для чутливих ділянок. Її спеціально адаптовано для більш чутливої шкіри – для лагідної епіляції делікатних місць

      Додається футляр для простого зберігання

      Додається футляр для простого зберігання

      Додається футляр для зберігання епілятора та всіх аксесуарів до нього.

      Використовуйте на вологій та сухій шкірі у душі та поза ним.

      Використовуйте на вологій та сухій шкірі у душі та поза ним.

      Для комфортного використання під час перебування у душі або перегляду телевізора.

      Одне натиснення – й епілятор перетвориться на бритву

      Одне натиснення – й епілятор перетвориться на бритву

      Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.

      Понад 700 рухів пінцета на секунду для швидкої епіляції

      Понад 700 рухів пінцета на секунду для ефективної епіляції.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так

      • Аксесуари

        Електрична бритвена головка
        із тримером-гребінцем
        Натягувач шкіри
        Так
        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        Так
        Футляр для зберігання
        Так
        Щітка для очищення
        Так

      • Комфортна епіляція

        Використання без шнура
        Так
        Натягувач шкіри
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        20
        Кількість дисків
        21
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        666
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        733
        Напруга
        3,6  В

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись