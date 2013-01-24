Лагідна, проте ефективна епіляція
Наш епілятор SatinSoft із дисками, що лагідно вищипують волосся, та унікальним натягувачем шкіри захищає шкіру від натягування і забезпечує лагідну вологу чи суху епіляцію. У комплект також входять бритвена головка із тримером-гребінцем і обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
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Лагідна, проте ефективна епіляція
Наш епілятор SatinSoft із дисками, що лагідно вищипують волосся, та унікальним натягувачем шкіри захищає шкіру від натягування і забезпечує лагідну вологу чи суху епіляцію. У комплект також входять бритвена головка із тримером-гребінцем і обмежуюча насадка для чутливих ділянок. Переглянути усі переваги
Цей епілятор має диски, які лагідно видаляють волосся довжиною 0,5 мм без пощипування шкіри.
До 30 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке зарядження за 1 год.
Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції.
Інноваційна функція, яка робить шкіру пружною під час проходження епіляційної головки і використовується жінками для менш болісної епіляції**
Цей епілятор має обмежуючу насадку для чутливих ділянок. Її спеціально адаптовано для більш чутливої шкіри – для лагідної епіляції делікатних місць
Додається футляр для зберігання епілятора та всіх аксесуарів до нього.
Для комфортного використання під час перебування у душі або перегляду телевізора.
Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.
Понад 700 рухів пінцета на секунду для ефективної епіляції.
Характеристики
Аксесуари
Комфортна епіляція
Простота у користуванні
Технічні характеристики