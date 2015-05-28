Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб

Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги