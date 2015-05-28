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Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб
Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб
Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги
Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб
Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб
Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги
Епілятор, бритвена головка, касета з льодом
Усього:
Епіляція у воді полегшує видалення волосся. Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри. Епілятор також можна використовувати без зволоження.
Лід сприяє закриванню пор і фолікул після епіляції та заспокоює шкіру. Використання рукавички для охолодження після епіляції в душі чи ванній допомагає зберегти шкіру гладенькою та сяючою.
Використовуйте бритвену головку для видалення волосся на чутливих ділянках. Гребінець підстригає довше волосся до епіляції та може використовуватися для вирівнювання лінії бікіні.
Епіляція – це видалення волосся з коренем. Після цього волосся відростає тонше та повільніше. Результатами можна насолоджуватися до 4 тижнів.
Цей епілятор має два налаштування швидкості. Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції
До 30 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке зарядження за 1 год.
Для оптимальної гігієни промивайте епілятор під проточною водою.
Характеристики
Аксесуари
Характеристики
Технічні характеристики