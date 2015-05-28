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    Satinelle Soft

    Епілятор, бритвена головка, касета з льодом

    HP6553/00
    Загальна оцінка / 5
    • Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб
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      Satinelle Soft Епілятор, бритвена головка, касета з льодом

      HP6553/00
      Загальна оцінка / 5

      Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб

      Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Satinelle Soft Епілятор, бритвена головка, касета з льодом

      Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб

      Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги

      Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб

      Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Satinelle Soft Епілятор, бритвена головка, касета з льодом

      Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб

      Комплект для лагідної епіляції – це ніжний і водночас ефективний спосіб видалення волосся. Користуйтеся епілятором у душі чи ванній, щоб легко видалити волоски з коренем без натягування шкіри. Після цього заспокойте шкіру рукавичкою для охолодження, щоб вона стала красивою і гладенькою. Переглянути усі переваги

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        Satinelle Soft

        Satinelle Soft

        Епілятор, бритвена головка, касета з льодом

        Усього:

        Гладенька шкіра надовго у лагідний спосіб

        Волога епіляція, заспокоєння охолодженням

        • Для тіла
        Волога епіляція для легшого видалення волосся біля коренів.

        Волога епіляція для легшого видалення волосся біля коренів.

        Епіляція у воді полегшує видалення волосся. Диски з лагідними пінцетами видаляють волосся без натягування шкіри. Епілятор також можна використовувати без зволоження.

        Рукавичка для охолодження заспокоює шкіру, залишаючи її гладенькою та блискучою

        Рукавичка для охолодження заспокоює шкіру, залишаючи її гладенькою та блискучою

        Лід сприяє закриванню пор і фолікул після епіляції та заспокоює шкіру. Використання рукавички для охолодження після епіляції в душі чи ванній допомагає зберегти шкіру гладенькою та сяючою.

        Для підстригання, надання форми і видалення волосся на чутливих ділянках

        Для підстригання, надання форми і видалення волосся на чутливих ділянках

        Використовуйте бритвену головку для видалення волосся на чутливих ділянках. Гребінець підстригає довше волосся до епіляції та може використовуватися для вирівнювання лінії бікіні.

        Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем (0,5 мм)

        Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем (0,5 мм)

        Епіляція – це видалення волосся з коренем. Після цього волосся відростає тонше та повільніше. Результатами можна насолоджуватися до 4 тижнів.

        Швидкість 1 для лагідної епіляції, швидкість 2 для максимальної ефективності

        Швидкість 1 для лагідної епіляції, швидкість 2 для максимальної ефективності

        Цей епілятор має два налаштування швидкості. Швидкість 1 призначена для надзвичайно м’якої епіляції, а швидкість 2 – для надзвичайно ретельної епіляції

        До 30 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке зарядження за 1 год.

        До 30 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке зарядження за 1 год.

        До 30 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке зарядження за 1 год.

        Пристрій можна повністю мити для додаткової гігієни та зручного чищення

        Пристрій можна повністю мити для додаткової гігієни та зручного чищення

        Для оптимальної гігієни промивайте епілятор під проточною водою.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          2 режими швидкості
          Так
          Щітка для очищення
          Так
          Зручний футляр
          Так
          2 роки гарантії
          Так
          Використання без дротів і заряджання
          Так

        • Аксесуари

          Електрична бритвена головка
          із тримером-гребінцем
          Рукавичка для охолодження
          Так

        • Характеристики

          Можна мити повністю
          Так
          Рукавичка для охолодження
          Так
          Епіляція у душі або ванні
          Так
          Видалення волосся біля коренів
          Так

        • Технічні характеристики

          Напруга
          3,6 В
          Кількість точок захоплення
          20
          Кількість дисків
          21
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
          666
          К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
          733

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