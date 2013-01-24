Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів
Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги
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Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів
Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги
Надзвичайно широка епіляційна головка виявляє та видаляє більше волосся за один рух для забезпечення за лічені хвилини надовго чудової гладенької шкіри
Текстуровані високоефективні керамічні диски захоплять навіть найтонше волосся
Унікальна вібраційна система підняття волосся піднімає тонке волосся м’якими вібраціями для його простого видалення
Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції
Плаваюча ефективна насадка допоможе тримати епілятор під ідеальним кутом для отримання оптимальних результатів
Вбудована підсвітка дозволяє помітити навіть найкоротші й найтонші волоски
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
Швидка епіляція з тривалими результатами
Комфортна епіляція
Зручність і гігієна
Технічні дані