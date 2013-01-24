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SatinPerfect

Епілятор

HP6570/00
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Загальна оцінка / 5
  • Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів
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    SatinPerfect Епілятор

    HP6570/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

    Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SatinPerfect Епілятор

    Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

    Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

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      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Швидкий та ефективний епілятор

      • Розкіш для ніг
      Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

      Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

      Надзвичайно широка епіляційна головка виявляє та видаляє більше волосся за один рух для забезпечення за лічені хвилини надовго чудової гладенької шкіри

      Високоефективні диски обережно видаляють навіть найтонше волосся

      Високоефективні диски обережно видаляють навіть найтонше волосся

      Текстуровані високоефективні керамічні диски захоплять навіть найтонше волосся

      Система підняття волосся допомагає видаляти навіть волоски, що прилягають до шкіри

      Система підняття волосся допомагає видаляти навіть волоски, що прилягають до шкіри

      Унікальна вібраційна система підняття волосся піднімає тонке волосся м’якими вібраціями для його простого видалення

      Масажна панель, що вібрує, стимулює та заспокоює шкіру

      Масажна панель, що вібрує, стимулює та заспокоює шкіру

      Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції

      Ефективна насадка обертається для оптимального контакту зі шкірою

      Ефективна насадка обертається для оптимального контакту зі шкірою

      Плаваюча ефективна насадка допоможе тримати епілятор під ідеальним кутом для отримання оптимальних результатів

      Підсвітка дозволяє помітити навіть найтонші волоски

      Підсвітка дозволяє помітити навіть найтонші волоски

      Вбудована підсвітка дозволяє помітити навіть найкоротші й найтонші волоски

      Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

      Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

      Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

      Технічні характеристики

      • Швидка епіляція з тривалими результатами

        Надзвичайно широка головка
        Так
        Керамічні текстурні диски
        Так
        Система підняття волосся
        Так
        Підсвітка
        Так
        Ефективна насадка
        Так
        Система підготовки волосся до видалення
        Так
        Головка, яка повторює контури тіла
        Так
        Контроль натиску
        Так

      • Комфортна епіляція

        Система лагідного догляду
        Так
        Два налаштування швидкості
        Так

      • Зручність і гігієна

        Головку епілятора можна мити
        Так
        Розкішний футляр
        Так
        Щітка для очищення
        Так

      • Технічні дані

        Колір
        Екологічність
        Кількість точок захоплення
        32
        К-сть обертів на хвилину
        2550
        К-сть захоплень на хвилину
        81 600
        Робота від мережі – епілятор
        Так
        Напруга
        100–240  В
        Потужність (Вт)
        16
        Частота
        50–60  Гц

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