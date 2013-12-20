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Більше не доступний
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator
FELICITA
11/09/2012
Polska
Produkt godny polecenia.
Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator