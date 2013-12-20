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SatinPerfect HP6572/00 Epilator

HP6572/00

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

20/12/2013

Polska

Polska

Rewelacja

W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/11/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt

Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/09/2012

Polska

Polska

Produkt godny polecenia.

Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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