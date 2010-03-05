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    SatinPerfect

    Епілятор

    HP6574/00
    Загальна оцінка / 5
    • Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів
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      SatinPerfect Епілятор

      HP6574/00
      Загальна оцінка / 5

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      SatinPerfect Епілятор

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      SatinPerfect Епілятор

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

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        SatinPerfect

        SatinPerfect

        Епілятор

        Усього:

        Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

        • Точний епілятор
        Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

        Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

        Надзвичайно широка епіляційна головка виявляє та видаляє більше волосся за один рух для забезпечення за лічені хвилини надовго чудової гладенької шкіри

        Підсвітка дозволяє помітити навіть найтонші волоски

        Підсвітка дозволяє помітити навіть найтонші волоски

        Вбудована підсвітка дозволяє помітити навіть найкоротші й найтонші волоски

        Ефективна насадка обертається для оптимального контакту зі шкірою

        Ефективна насадка обертається для оптимального контакту зі шкірою

        Плаваюча ефективна насадка допоможе тримати епілятор під ідеальним кутом для отримання оптимальних результатів

        Бездротовий міні епілятор для точних результатів

        Бездротовий міні епілятор для точних результатів

        Вишукане рішення для дорогих частин тіла. Граціозний, лагідний точний епілятор ідеально підходить для чутливих ділянок та подорожей.

        Система підняття волосся допомагає видаляти навіть волоски, що прилягають до шкіри

        Система підняття волосся допомагає видаляти навіть волоски, що прилягають до шкіри

        Унікальна вібраційна система підняття волосся піднімає тонке волосся м’якими вібраціями для його простого видалення

        Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

        Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

        Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

        Високоефективні диски обережно видаляють навіть найтонше волосся

        Високоефективні диски обережно видаляють навіть найтонше волосся

        Текстуровані високоефективні керамічні диски захоплять навіть найтонше волосся

        Масажна панель, що вібрує, стимулює та заспокоює шкіру

        Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції

        Технічні характеристики

        • Безцінні розкішні рішення

          Точний бездротовий епілятор
          Так

        • Комфортна епіляція

          Система лагідного догляду
          Так
          Два налаштування швидкості
          Так

        • Зручність і гігієна

          Головку епілятора можна мити
          Так
          Щітка для очищення
          Так
          Розкішний футляр
          Так

        • Технічні дані

          К-сть захоплень на хвилину
          81 600
          Колір
          Пурпуровий
          Кількість точок захоплення
          32
          К-сть обертів на хвилину
          2550
          Точний бездротовий епілятор
          Так
          Робота від мережі – епілятор
          Так
          Частота
          50–60 Hz
          Батареї точного епілятора
          2x AA
          Напруга
          100–240 V
          Потужність (Вт)
          16
          Час роботи точного епілятора
          60 min

        • Швидка епіляція з тривалими результатами

          Надзвичайно широка головка
          Так
          Система підняття волосся
          Так
          Головка, яка повторює контури тіла
          Так
          Керамічні текстурні диски
          Так
          Система підготовки волосся до видалення
          Так
          Ефективна насадка
          Так
          Підсвітка
          Так
          Контроль натиску
          Так

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