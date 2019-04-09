Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів
Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів!
Точний епілятор
Надзвичайно широка епіляційна головка виявляє та видаляє більше волосся за один рух для забезпечення за лічені хвилини надовго чудової гладенької шкіри
Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції
Вбудована підсвітка дозволяє помітити навіть найкоротші й найтонші волоски
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6574/20 Depilator