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Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів
Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів!
Для усього тіла та обличчя
Акумуляторний
Виконуйте епіляцію будь-де із цим бездротовим епілятором. До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.
Надзвичайно широка епіляційна головка виявляє та видаляє більше волосся за один рух для забезпечення за лічені хвилини надовго чудової гладенької шкіри
Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator
kaskapekin
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator
Małgorzatka
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator