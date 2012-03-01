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    SatinPerfect

    Епілятор

    HP6576
    Загальна оцінка / 5
    • Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів
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      SatinPerfect Епілятор

      HP6576
      Загальна оцінка / 5

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      SatinPerfect Епілятор

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      SatinPerfect Епілятор

      Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

      Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів! Переглянути усі переваги

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        SatinPerfect

        SatinPerfect

        Епілятор

        Усього:

        Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

        • Для усього тіла та обличчя
        • Акумуляторний
        До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

        До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

        Виконуйте епіляцію будь-де із цим бездротовим епілятором. До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

        Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

        Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

        Надзвичайно широка епіляційна головка виявляє та видаляє більше волосся за один рух для забезпечення за лічені хвилини надовго чудової гладенької шкіри

        Масажна панель, що вібрує, стимулює та заспокоює шкіру

        Масажна панель, що вібрує, стимулює та заспокоює шкіру

        Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції

        Підсвітка дозволяє помітити навіть найтонші волоски

        Підсвітка дозволяє помітити навіть найтонші волоски

        Вбудована підсвітка дозволяє помітити навіть найкоротші й найтонші волоски

        Ефективна насадка обертається для оптимального контакту зі шкірою

        Ефективна насадка обертається для оптимального контакту зі шкірою

        Плаваюча ефективна насадка допоможе тримати епілятор під ідеальним кутом для отримання оптимальних результатів

        Голіть ідеально гладко, підстригайте і створюйте контури надзвичайної точності

        Голіть ідеально гладко, підстригайте і створюйте контури надзвичайної точності

        Голіть ідеально гладко, підстригайте і створюйте контури надзвичайної точності

        Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

        Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

        Пінцет у вишуканому футлярі, вбудована підсвітка та дзеркало, ідеальне рішення для брів

        Система підняття волосся допомагає видаляти навіть волоски, що прилягають до шкіри

        Система підняття волосся допомагає видаляти навіть волоски, що прилягають до шкіри

        Унікальна вібраційна система підняття волосся піднімає тонке волосся м’якими вібраціями для його простого видалення

        Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

        Головку епілятора можна мити для оптимальної гігієни

        Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

        Високоефективні диски обережно видаляють навіть найтонше волосся

        Високоефективні диски обережно видаляють навіть найтонше волосся

        Текстуровані високоефективні керамічні диски захоплять навіть найтонше волосся

        Технічні характеристики

        • Швидка епіляція з тривалими результатами

          Надзвичайно широка головка
          Так
          Керамічні текстурні диски
          Так
          Система підняття волосся
          Так
          Підсвітка
          Так
          Ефективна насадка
          Так
          Система підготовки волосся до видалення
          Так
          Головка, яка повторює контури тіла
          Так
          Контроль натиску
          Так

        • Зручність і гігієна

          Щітка для очищення
          Так
          Розкішний футляр
          Так
          Головку епілятора можна мити
          Так

        • Комфортна епіляція

          Акумуляторний
          Так
          Система лагідного догляду
          Так
          Два налаштування швидкості
          Так

        • Безцінні розкішні рішення

          Гоління, підстригання та створення контурів
          Так
          Розкішний пінцет
          Так

        • Технічні дані

          Колір
          Золотистий колір шампанського
          Кількість точок захоплення
          32
          К-сть обертів на хвилину
          2550
          К-сть захоплень на хвилину
          81 600
          Робота від мережі – епілятор
          Так
          Бездротовий епілятор з акумуляторним живленням
          Так
          Час заряджання
          1  годин(-и)
          Епілятор із роботою від мережі
          40  хв.
          Напруга
          100–240  В
          Потужність (Вт)
          16
          Частота
          50–60  Гц

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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