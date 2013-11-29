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Більше не доступний

SatinPerfectЕпілятор

HP6576

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

Надзвичайно широка головка та рельєфні керамічні диски епілятора SatinPerfect видаляють більше волосся одним рухом, забезпечуючи незабутні враження від епіляції! Хіба Ви не бажаєте тривалої гладкості до чотирьох тижнів? Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів!

Переглянути всі переваги

Гладенька шкіра за лічені хвилини – результат на кілька тижнів

  • Для усього тіла та обличчя

  • Акумуляторний

До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

Виконуйте епіляцію будь-де із цим бездротовим епілятором. До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

Надзвичайно широка головка, видаляє більше волосся одним рухом

Надзвичайно широка епіляційна головка виявляє та видаляє більше волосся за один рух для забезпечення за лічені хвилини надовго чудової гладенької шкіри

Масажна панель, що вібрує, стимулює та заспокоює шкіру

Масажна панель, що лагідно вібрує, стимулює та заспокоює шкіру для приємної епіляції

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo wygodny w użytkowaniu

Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6576 Epilator

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