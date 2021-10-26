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Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті точний епілятор для вологої і сухої епіляції, бритвена головка з гребінцем та розумні пінцети.
Сухе/вологе
Розкішна серія
Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
Для вологого та сухого використання.
4.8
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ElenaKo52
26/10/2021
Україна
Дуже задоволена
Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Дата використання 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Епілятор
Дата використання 2019-10-26
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator