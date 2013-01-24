Додайте своїй шкірі довершеності
Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті точний епілятор для вологої і сухої епіляції, бритвена головка з гребінцем та розумні пінцети. Переглянути усі переваги
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Додайте своїй шкірі довершеності
Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті точний епілятор для вологої і сухої епіляції, бритвена головка з гребінцем та розумні пінцети. Переглянути усі переваги
Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся
Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.
Для вологого та сухого використання.
Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.
Насадка для активного підняття волосся із системою масажу видаляє тонке волосся та волосся, що прилагяє до шкіри, та заспокоює шкіру
Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.
Зручне та точне рішення для чутливих ділянок тіла.
Пінцет у вишуканому футлярі, вбудована підсвітка та дзеркало, ідеальне рішення для брів
Характеристики
Аксесуари
Комфортна епіляція
Простота у користуванні
Рішення для чутливої шкіри
Технічні характеристики