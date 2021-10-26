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Більше не доступний

SatinPerfectЕпілятор

HP6581/00

4.8

| (9) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Додайте своїй шкірі довершеності

Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті точний епілятор для вологої і сухої епіляції, бритвена головка з гребінцем та розумні пінцети.

Переглянути всі переваги

Епілятор із системою Skin Perfect

Додайте своїй шкірі довершеності

  • Сухе/вологе

  • Розкішна серія

Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.

Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

Для вологого та сухого використання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

9

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже задоволена

Навіть і не пам’ятаю як давно я купила цей епілятор. Але не пошкодувала ні разу. Зручний у використанні. Можна використовувати зарядженим без розетки. Є різні насадки. Рекомендую)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Дата використання 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Епілятор

Дата використання 2019-10-26

28/05/2014

Polska

Polska

Super produkt.Polecam wszystkim.

Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator

09/03/2014

Polska

Polska

Super polecam!!

Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinPerfect HP6581/00 Depilator

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