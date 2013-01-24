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SatinPerfect

Епілятор

HP6581/00
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    SatinPerfect Епілятор

    HP6581/00
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    Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті точний епілятор для вологої і сухої епіляції, бритвена головка з гребінцем та розумні пінцети. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SatinPerfect Епілятор

    Додайте своїй шкірі довершеності

    Епілятор Philips SatinPerfect із системою SkinPerfect видаляє навіть тонке та коротке волосся, одночасно захищаючи шкіру. Для зручного вологого і сухого використання під час перебування у душі. У комплекті точний епілятор для вологої і сухої епіляції, бритвена головка з гребінцем та розумні пінцети. Переглянути усі переваги

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      Додайте своїй шкірі довершеності

      Епілятор із системою Skin Perfect

      • Сухе/вологе
      • Розкішна серія
      Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

      Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

      Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся

      Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

      Диски, що лагідно вищипують волосся, видаляють волосся без пощипування шкіри

      Цей епілятор має диски, що лагідно вищипують волосся без натягування шкіри.

      Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

      Для вологого та сухого використання у душі та поза ним

      Для вологого та сухого використання.

      Широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри за один рух

      Широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри за один рух

      Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.

      Насадка для підняття волосся із системою масажу видялає волосся біля шкіри

      Насадка для підняття волосся із системою масажу видялає волосся біля шкіри

      Насадка для активного підняття волосся із системою масажу видаляє тонке волосся та волосся, що прилагяє до шкіри, та заспокоює шкіру

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.

      Точний епілятор лагідно видаляє волосся на чутливих ділянках

      Точний епілятор лагідно видаляє волосся на чутливих ділянках

      Зручне та точне рішення для чутливих ділянок тіла.

      Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

      Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

      Пінцет у вишуканому футлярі, вбудована підсвітка та дзеркало, ідеальне рішення для брів

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        так
        Знімна бритвена головка
        так
        Футляр для зберігання
        так
        Підсвітка
        Так

      • Комфортна епіляція

        Використання без шнура
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так

      • Рішення для чутливої шкіри

        Точний епілятор (вологе/сухе викорис.)
        Так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        32
        Кількість дисків
        17
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        1173
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1360
        Напруга
        13 400 мА  В

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