Найефективніша епіляція Philips
Наш найефективніший епілятор видаляє навіть найтонше та найкоротше волосся, одночасно захищаючи шкіру під час вологого та сухого використання. Тепер з унікальним натягувачем шкіри, якому надають перевагу для менш болісної епіляції**. Переглянути усі переваги
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Найефективніша епіляція Philips
Наш найефективніший епілятор видаляє навіть найтонше та найкоротше волосся, одночасно захищаючи шкіру під час вологого та сухого використання. Тепер з унікальним натягувачем шкіри, якому надають перевагу для менш болісної епіляції**. Переглянути усі переваги
Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.
Інноваційна функція, яка робить шкіру пружною під час проходження епіляційної головки і використовується жінками для менш болісної епіляції**
До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.
Для комфортного використання під час перебування у душі або перегляду телевізора.
Цей епілятор має обмежуючу насадку для чутливих ділянок. Її спеціально адаптовано для більш чутливої шкіри – для лагідної епіляції делікатних місць
Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся
Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.
Пінцет у вишуканому футлярі, вбудована підсвітка та дзеркало, ідеальне рішення для брів
Понад 1300 рухів пінцета на секунду для швидкої та ефективної епіляції.
Характеристики
Аксесуари
Комфортна епіляція
Технічні характеристики
Простота у користуванні