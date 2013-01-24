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SatinPerfect

Епілятор

HP6583/02
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Найефективніша епіляція Philips Найефективніша епіляція Philips Найефективніша епіляція Philips
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    SatinPerfect Епілятор

    HP6583/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найефективніша епіляція Philips

    Наш найефективніший епілятор видаляє навіть найтонше та найкоротше волосся, одночасно захищаючи шкіру під час вологого та сухого використання. Тепер з унікальним натягувачем шкіри, якому надають перевагу для менш болісної епіляції**. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SatinPerfect Епілятор

    Найефективніша епіляція Philips

    Наш найефективніший епілятор видаляє навіть найтонше та найкоротше волосся, одночасно захищаючи шкіру під час вологого та сухого використання. Тепер з унікальним натягувачем шкіри, якому надають перевагу для менш болісної епіляції**. Переглянути усі переваги

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      Найефективніша епіляція Philips

      із найширшою головкою* та 6 аксесуарами

      • Сухе/вологе
      • 6 аксесуарів
      • із натягувачем шкіри
      Найширша епіляційна головка* охоплює більше шкіри за один рух

      Найширша епіляційна головка* охоплює більше шкіри за один рух

      Наша надзвичайно широка епіляційна головка забезпечує оптимальне видалення волосся під час кожного руху для довготривалих та надзвичайно гладких результатів за лічені хвилини.

      Натягувач шкіри робить шкіру пружною під час епіляції

      Натягувач шкіри робить шкіру пружною під час епіляції

      Інноваційна функція, яка робить шкіру пружною під час проходження епіляційної головки і використовується жінками для менш болісної епіляції**

      Використання без шнура

      Використання без шнура

      До 40 хв. епіляції без підключення до мережі, швидке заряджання за 1 год.

      Використовуйте на вологій та сухій шкірі у душі та поза ним.

      Використовуйте на вологій та сухій шкірі у душі та поза ним.

      Для комфортного використання під час перебування у душі або перегляду телевізора.

      Насадка для чутливої шкіри

      Насадка для чутливої шкіри

      Цей епілятор має обмежуючу насадку для чутливих ділянок. Її спеціально адаптовано для більш чутливої шкіри – для лагідної епіляції делікатних місць

      Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

      Керамічні текстурні диски видаляють навіть тонке та коротке волосся

      Цей епілятор має керамічні текстурні диски для лагідного видалення навіть найтоншого волосся

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Бритвена головка ідеально повторює контури шкіри для гладкого гоління

      Зйомна бритвена головка ідеально повторює контури лінії бікіні або пахв для ретельного і гладкого гоління. Постачається із тримером-гребінцем.

      Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

      Розкішний додатковий пінцет із підсвіткою та дзеркалом

      Пінцет у вишуканому футлярі, вбудована підсвітка та дзеркало, ідеальне рішення для брів

      Понад 1300 рухів пінцета на секунду для швидкої епіляції

      Понад 1300 рухів пінцета на секунду для швидкої та ефективної епіляції.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так

      • Аксесуари

        Електрична бритвена головка
        із тримером-гребінцем
        Натягувач шкіри
        Так
        Насадка для активного підняття волосся
        так
        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        Так
        Щітка для очищення
        Так
        Розумний пінцет
        Розумний пінцет із підсвіткою
        Розумний пінцет із підсвіткою
        Футляр для зберігання
        Так
        Підсвітка
        Так

      • Комфортна епіляція

        Використання без шнура
        Так
        Натягувач шкіри
        Так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        32
        Кількість дисків
        17
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        1173
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1360
        Напруга
        13 400 мА  В

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так

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