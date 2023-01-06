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Більше не доступний
Технологія ThermoProtect захищає волосся від перегрівання
2200 Вт
Іонізація
Холодний обдув
Насадка-концентратор та дифузор у комплекті
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
4.9
з 5
235
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Katrunya
06/01/2023
Україна
Фен супер.
Маю такий фен. Просто бомбезний. Жодного разу не пошкодувала, що придбала. Користуюсь досить довгий час (8 років) ніяких нарікань та поломок.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Astrid13
25/05/2022
Україна
Я в захваті
Користуюсь феном майже два роки і повністю ним задоволена! Сушить волосся швидко, функція холодного повітря чудово працює. Жодного разу не пожалкувала про придбання.
Плюси
міцний, чудово працює, бюджетний, надійний
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Nadia94
14/11/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий фен! Все, що мені потрібно в ньому є.
Відмінна якість та сучасный дизайн. Потрібна потужність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен