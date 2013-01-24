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DryCare Advanced

Фен

HP8232/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
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    DryCare Advanced Фен

    HP8232/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги

    DryCare Advanced Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги

    DryCare Advanced Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги

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      Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

      із дифузором для об’єму та 14-мм насадкою для укладки.

      • ThermoProtect Ionic
      • 2200 Вт
      • Функція іонізації
      • Дифузор для створення об’єму
      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Професійна потужність 2200 Вт для створення ідеальних зачісок

      Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

      Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

      Дифузор для створення об’єму має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор також розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження. Для найкращих результатів тримайте пристрій близько до тім’я та коренів, і дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності та створити локони.

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.

      Ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски завдяки тонкій насадці для укладки

      Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2200  Вт
        Потужність
        2200  Вт
        Колір/обробка
        Глянцевий та білий матовий
        Матеріал корпусу
        ABS
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м

      • Характеристики

        Складана ручка
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Дорожній футляр
        Ні
        Керамічне покриття
        Ні
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Дифузор
        Асиметричний дифузор для об’єму
        Насадка/концентратор
        Тонка 14-мм насадка для укладки
        Кількість насадок
        2

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри коробки A
        • Висота = 25 см
        • Довжина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        Вага коробки А
        6,2 кг
        Розміри коробки F
        • Глибина = 11 см
        • Висота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вага коробки F
        0,9 кг
        Розмір виробу
        • Висота = 31 см
        • Довжина = 10 см
        • Ширина = 22 см
        Вага виробу (без упаковки)
        0,6 кг

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