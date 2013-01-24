Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами. Цей фен для волосся має кілька налаштувань швидкості й температури. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся і блиску. Переглянути усі переваги
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Цей професійний фен на 2200 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Дифузор для створення об’єму має унікальну асиметричну конструкцію, яка повторює контури голови, що робить його використання ще простішим та зручнішим. Дифузор також розподіляє потік повітря по волоссю, забезпечуючи здоровіше сушіння волосся, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження. Для найкращих результатів тримайте пристрій близько до тім’я та коренів, і дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності та створити локони.
Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.
Ідеальні зачіски та блискучий, бездоганний вигляд завдяки тонкій насадці для точної укладки.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування
Вага та розміри