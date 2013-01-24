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ThermoProtect Ionic

Фен

HP8234/10
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
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    ThermoProtect Ionic Фен

    HP8234/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Ionic Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги

    ThermoProtect Ionic Фен

    Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

    Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги

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      Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect

      із 14-мм насадкою для моделювання волосся

      • 2100 Вт
      • Налаштування ThermoProtect
      • Функція іонізації
      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр забезпечує швидке та легке чищення

      Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Шість зручних налаштувань швидкості та температури для повного контролю

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Функція іонізації робить волосся слухняним і блискучим

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Професійна потужність 2100 Вт

      Професійна потужність 2100 Вт

      Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність (Вт)
        2100  Вт
        Потужність
        2100  Вт
        Колір/обробка
        Глянцевий та чорний матовий
        Матеріал корпусу
        ABS
        Двигун
        Двигун постійного струму
        Довжина шнура
        1,8 м

      • Характеристики

        Складана ручка
        Ні
        Холодний обдув
        Так
        Подвійна напруга
        Ні
        Дорожній футляр
        Ні
        Керамічне покриття
        Ні
        Функція іонізації
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Дифузор
        Так
        Насадка/концентратор
        Тонка 14-мм насадка для укладки
        Кількість насадок
        2

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри коробки A
        • Довжина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Висота = 25 см
        Вага коробки А
        6,2 кг
        Розміри коробки F
        • Глибина = 11 см
        • Висота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вага коробки F
        0,9 кг
        Розмір виробу
        • Ширина = 22 см
        • Висота = 31 см
        • Довжина = 10 см
        Вага виробу (без упаковки)
        0,6 кг

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