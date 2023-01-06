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Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску.
2100 Вт
Налаштування ThermoProtect
Функція іонізації
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.9
з 5
235
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Katrunya
06/01/2023
Україна
Фен супер.
Маю такий фен. Просто бомбезний. Жодного разу не пошкодувала, що придбала. Користуюсь досить довгий час (8 років) ніяких нарікань та поломок.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата використання 2021-01-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата використання 2021-01-06
Astrid13
25/05/2022
Україна
Я в захваті
Користуюсь феном майже два роки і повністю ним задоволена! Сушить волосся швидко, функція холодного повітря чудово працює. Жодного разу не пожалкувала про придбання.
Плюси
міцний, чудово працює, бюджетний, надійний
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата використання 2021-05-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата використання 2021-05-25
Nadia94
14/11/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий фен! Все, що мені потрібно в ньому є.
Відмінна якість та сучасный дизайн. Потрібна потужність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата використання 2020-10-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата використання 2020-10-14