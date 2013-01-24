Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке сушіння за нижчої температури завдяки ThermoProtect
Захистіть своє волосся, водночас насолоджуючись швидкими результатами сушіння. Кілька режимів тепла і швидкості дають змогу отримати потрібний струмінь повітря. Серед функцій: ThermoProtect для швидкого сушіння із фіксованою температурою, що не пошкоджує волосся, та функція іонізації для слухняного волосся та блиску. Переглянути усі переваги
Обов’язкова професійна функція для пристроїв для укладки волосся. Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Знімний повітряний фільтр фена легко обслуговувати. Просто зніміть, щоб почистити. Регулярне виконання цієї процедури допоможе запобігти накопиченню пилу та волосся, що може вплинути на ефективність сушіння.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують абсолютний контроль для точної й найкращої укладки.
Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою функції іонізації. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладеньким та слухняним.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування
Вага та розміри