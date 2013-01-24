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EssentialCare

Стайлер для волосся

HP8323/00
Загальна оцінка / 5
  • Гладкість та блискуча елегантність Гладкість та блискуча елегантність Гладкість та блискуча елегантність
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    EssentialCare Стайлер для волосся

    HP8323/00
    Загальна оцінка / 5

    Гладкість та блискуча елегантність

    Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    EssentialCare Стайлер для волосся

    Гладкість та блискуча елегантність

    Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    Гладкість та блискуча елегантність

    Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    EssentialCare Стайлер для волосся

    Гладкість та блискуча елегантність

    Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

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      Гладкість та блискуча елегантність

      із довгими 100-мм пластинами

      • Турмалінові керамічні пластини
      • Довші пластини (100 мм)
      • Професійна температура 210 ºC
      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Два режими нагрівання для Вашого типу волосся

      Два режими нагрівання для Вашого типу волосся

      Два режими нагрівання (180 °C та 210 °C) для Вашого типу волосся.

      Блискуче і слухняне волосся

      Блискуче і слухняне волосся

      Турмалінові керамічні пластини створюють потік негативно заряджених іонів, що робить волосся блискучим і слухняним, запобігаючи його наелектризованості.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Стайлер має замок блокування. Цей замок, розміщений внизу та блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню стайлера.

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        60 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний та рожевий гранат
        Максимальна температура
        210  °C
        Довгі пластини
        28 x 100 мм
        Напруга
        Універсальна  В

      • Характеристики

        Температура
        210  °C
        Гнучкий шнур
        Так
        Блокування ручки
        Так
        Матеріал пластин
        Турмалінове керамічне покриття
        Гнучкий шнур
        Так
        Турмалінове керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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