Гладкість та блискуча елегантність
Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладкість та блискуча елегантність
Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
Гладкість та блискуча елегантність
Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гладкість та блискуча елегантність
Довші пластини нового стайлера для випрямлення волосся Essential Care, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги
Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.
Два режими нагрівання (180 °C та 210 °C) для Вашого типу волосся.
Турмалінові керамічні пластини створюють потік негативно заряджених іонів, що робить волосся блискучим і слухняним, запобігаючи його наелектризованості.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд
Стайлер має замок блокування. Цей замок, розміщений внизу та блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню стайлера.
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах
2 роки гарантії.
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування