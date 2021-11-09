Когда я выбирала себе утюжек для волос, я и не представляла, что он окажется таким классным! Судите сами: - есть регуляция температуры - есть функция для гладких волос - можно включать функцию вибро SONIC и волосы будут более равномерно распределяться по пластине - есть электронное табло с нужной информацией - шнур поворачивается на 360' - пластины легко скользят по волосам - можно как выравнивать волосы, так и накручивать локоны с красивым аккуратным завитком - быстрый нагрев - длинный шнур, что позволяет перемещаться на удобное расстояние к зеркалу - оооочень удобный чехол для хранения! вот правда, проблема хранения решена на отлично - красиво, стильно, аккуратно и удобно Я выпрямляю волосы при t 160-170 градусов, проводя по каждой пряди по 1 разу, потом один раз прохожусь в режиме "Touch Up" и волосы абсолютно гладкие, блестящие и красивые. С моими тонкими волосами стайлер подружился отлично!