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  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом

Більше не доступний

PrestigeСтайлер для волосся

HP8361/00

4.9
| (149) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією.
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Стайлер ProCare Keratin

Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом

  • Пластини з кератином

  • Вібруючі пластини

  • Функція іонізації

  • Професійна температура 230 °C

Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання по волоссю і блиску.

Пластини з легкою вібрацією для оптимальних результатів укладки

Пластини з легкою вібрацією для оптимальних результатів укладки

Пластини з легкою вібрацією рівномірно розподіляють волосся для оптимальних результатів укладки усього волосся.

Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

149

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Очень хороший стайлер

Очень хороший стайлер. Интересная функция вибрации пластин, когда она включена- волосы равняет идеально. Также есть функция ионизации,что тоже является важной и нужной. Удобные кнопки, симпатичный дизайн. В комплекте чехол для транспортировки. Рекомендую данное изделие

Плюси

Функциональность. Дизайн.

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный стайлер

Пользуюсь несколько лет и все отлично. Ровные волосы или локоны, все получается хорошо

Плюси

Есть чехол для путешествий, широкая пластина

Мінуси

Дороговато

Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся

Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся

05/11/2021

Україна

Україна

Моя волшебная палочка!

Когда я выбирала себе утюжек для волос, я и не представляла, что он окажется таким классным! Судите сами: - есть регуляция температуры - есть функция для гладких волос - можно включать функцию вибро SONIC и волосы будут более равномерно распределяться по пластине - есть электронное табло с нужной информацией - шнур поворачивается на 360' - пластины легко скользят по волосам - можно как выравнивать волосы, так и накручивать локоны с красивым аккуратным завитком - быстрый нагрев - длинный шнур, что позволяет перемещаться на удобное расстояние к зеркалу - оооочень удобный чехол для хранения! вот правда, проблема хранения решена на отлично - красиво, стильно, аккуратно и удобно Я выпрямляю волосы при t 160-170 градусов, проводя по каждой пряди по 1 разу, потом один раз прохожусь в режиме "Touch Up" и волосы абсолютно гладкие, блестящие и красивые. С моими тонкими волосами стайлер подружился отлично!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся

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