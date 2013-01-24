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Prestige

Стайлер для волосся

HP8361/00
Загальна оцінка / 5
  • Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
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    Prestige Стайлер для волосся

    HP8361/00
    Загальна оцінка / 5

    Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом

    Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги

    Prestige Стайлер для волосся

    Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом

    Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги

    Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом

    Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги

    Prestige Стайлер для волосся

    Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом

    Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги

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      Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом

      • Пластини з кератином
      • Вібруючі пластини
      • Функція іонізації
      • Професійна температура 230 °C
      Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

      Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

      Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання по волоссю і блиску.

      Пластини з легкою вібрацією для оптимальних результатів укладки

      Пластини з легкою вібрацією для оптимальних результатів укладки

      Пластини з легкою вібрацією рівномірно розподіляють волосся для оптимальних результатів укладки усього волосся.

      Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

      Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

      Професійна температура 230 °C для неперевершених результатів

      Професійна температура 230 °C для неперевершених результатів

      Висока професійна температура дозволяє змінити укладку і досягти бажаного результату.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифрові налаштування з можливістю регулювання тепла для гладенького волосся

      Цифровий дисплей із 12 налаштуваннями температури аж до 230 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся для гладеньких результатів.

      Налаштування помірної температури для освіження зачіски

      Налаштування помірної температури для освіження зачіски

      Освіжуйте укладку протягом дня завдяки налаштуванню помірної температури, що запобігає перегріванню і дбає про здоровий вигляд Вашого волосся.

      Індикатор готовності до використання

      Індикатор готовності до використання

      Він повідомляє про нагрівання щипців до відповідної температури, що дозволяє відразу дізнатися, коли можна починати створювати зачіску.

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.

      Шнур довжиною 2,5 м

      Шнур довжиною 2,5 м

      Професійний шнур довжиною 2,5 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.

      У комплекті: жаростійкий футляр

      У комплекті: жаростійкий футляр

      Технічні характеристики

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так

      • Характеристики

        Індикатор готовності до використання
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Матеріал пластин
        Керамічні пластини з кератином
        Гнучкий шнур
        Так
        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.

      • Технічні характеристики

        Максимальна температура
        230  °C
        Час нагрівання
        30 сек.
        Довжина шнура
        2,5  м

      • Тип волосся

        Результат
        Пряме
        Товщина волосся
        • Грубе
        • Тонке
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середній
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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