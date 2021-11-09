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Більше не доступний
Пластини з кератином
Вібруючі пластини
Функція іонізації
Професійна температура 230 °C
Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання по волоссю і блиску.
Пластини з легкою вібрацією рівномірно розподіляють волосся для оптимальних результатів укладки усього волосся.
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
4.9
з 5
149
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
ElviraX
09/11/2021
Україна
Очень хороший стайлер
Очень хороший стайлер. Интересная функция вибрации пластин, когда она включена- волосы равняет идеально. Также есть функция ионизации,что тоже является важной и нужной. Удобные кнопки, симпатичный дизайн. В комплекте чехол для транспортировки. Рекомендую данное изделие
Плюси
Функциональность. Дизайн.
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся
da_panova
09/11/2021
Україна
Отличный стайлер
Пользуюсь несколько лет и все отлично. Ровные волосы или локоны, все получается хорошо
Плюси
Есть чехол для путешествий, широкая пластина
Мінуси
Дороговато
Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся
Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся
Ruri
05/11/2021
Україна
Моя волшебная палочка!
Когда я выбирала себе утюжек для волос, я и не представляла, что он окажется таким классным! Судите сами: - есть регуляция температуры - есть функция для гладких волос - можно включать функцию вибро SONIC и волосы будут более равномерно распределяться по пластине - есть электронное табло с нужной информацией - шнур поворачивается на 360' - пластины легко скользят по волосам - можно как выравнивать волосы, так и накручивать локоны с красивым аккуратным завитком - быстрый нагрев - длинный шнур, что позволяет перемещаться на удобное расстояние к зеркалу - оооочень удобный чехол для хранения! вот правда, проблема хранения решена на отлично - красиво, стильно, аккуратно и удобно Я выпрямляю волосы при t 160-170 градусов, проводя по каждой пряди по 1 разу, потом один раз прохожусь в режиме "Touch Up" и волосы абсолютно гладкие, блестящие и красивые. С моими тонкими волосами стайлер подружился отлично!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige HP8361/00 Стайлер для волосся