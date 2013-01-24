Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги
Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорові на вигляд зачіски з додатковим доглядом
Щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige пропонують максимальний догляд, а також укладку з використанням керамічних пластинам із кератином та функції іонізації. Отримайте оптимальні результати і блискучий вигляд завдяки пластинам із легкою вібрацією. Переглянути усі переваги
Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання по волоссю і блиску.
Пластини з легкою вібрацією рівномірно розподіляють волосся для оптимальних результатів укладки усього волосся.
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Висока професійна температура дозволяє змінити укладку і досягти бажаного результату.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.
Цифровий дисплей із 12 налаштуваннями температури аж до 230 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся для гладеньких результатів.
Освіжуйте укладку протягом дня завдяки налаштуванню помірної температури, що запобігає перегріванню і дбає про здоровий вигляд Вашого волосся.
Він повідомляє про нагрівання щипців до відповідної температури, що дозволяє відразу дізнатися, коли можна починати створювати зачіску.
Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.
Професійний шнур довжиною 2,5 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.
Технології для догляду
Характеристики
Технічні характеристики
Тип волосся
Обслуговування