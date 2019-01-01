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    Фен-щітка

    HP8654/00
    Загальна оцінка / 5
    • Різноманітні об’ємні зачіски Різноманітні об’ємні зачіски Різноманітні об’ємні зачіски
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      Фен-щітка

      HP8654/00
      Загальна оцінка / 5

      Різноманітні об’ємні зачіски

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

      Фен-щітка

      Різноманітні об’ємні зачіски

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

      Різноманітні об’ємні зачіски

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

      Фен-щітка

      Різноманітні об’ємні зачіски

      Використовуйте фен-щітку Philips Dynamic Volumebrush для створення різних зачісок зі збереженням гладкості й блиску волосся. Її 50-мм поворотна щітка з натуральною щетиною додає об’єму та пружності, а висувна щітка створює чіткі хвилі без заплутування. Переглянути усі переваги

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        Фен-щітка

        Фен-щітка

        Усього:

        Різноманітні об’ємні зачіски

        Поворотна фен-щітка Philips із 2 насадками

        • Поворотна фен-щітка
        • Турмалінове керамічне покриття
        Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

        Турмалінове керамічне покриття додає волоссю блиску

        Унікальне турмалінове керамічне покриття пристрою захищає та відновлює волосся під час укладки. Це спеціальне покриття забезпечує ефективну теплопровідність без перегрівання і додає блиску з кожним рухом.

        Потужність 1000 Вт для чудових результатів

        Потужність 1000 Вт для чудових результатів

        Ця фен-щітка 1000 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

        50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

        50-мм кругла щітка додає об’єму та руху

        50-мм термощітка – це ідеальний спосіб додати волоссю об’єму та блиску. Використовуйте на майже сухому волоссі для прекрасного професійного сушіння волосся вдома.

        30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

        30-мм висувна щітка для створення зачісок без сплутування

        Використовуйте 30-мм щітку для створення чітких хвиль зі збереженням гладкості та блиску. Її висувна щетина полегшує створення зачіски без заплутування.

        Щітки можуть обертатися в двох напрямках

        Щітки можуть обертатися в двох напрямках

        Щітку можна обертати у двох напрямках, що полегшує використання і дозволяє створювати різні зачіски.

        Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

        Режим дбайливої укладки для більшого захисту волосся

        Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.

        50-мм щітка для більшої гладкості та блиску

        50-мм щітка для більшої гладкості та блиску

        Термощітка має натуральну щетину частково із шерсті кабана. Така змішана щетина сприяє гладшому руху щітки по волоссю, зменшуючи електростатику, збільшуючи блиск та запобігаючи заплутуванню.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8 m
          Колір/обробка
          Чорний/рожевий з перламутровим
          Напруга
          220–240 V
          Петля для підвішування
          Так
          Потужність (Вт)
          1000 W

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Гнучкий шнур
          Так
          Налаштування обертання
          2 налаштування швидкості обертання
          Налаштування
          3 режими нагрівання/2 режими швидкості
          Турмалінове керамічне покриття
          Так

        • Насадки

          Щітка з висувною щетиною
          30 мм
          Ковпачок щітки
          для 50-мм круглої щітки

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