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Легке сушіння та укладка блискучого волосся
Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке сушіння та укладка блискучого волосся
Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги
Легке сушіння та укладка блискучого волосся
Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке сушіння та укладка блискучого волосся
Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги
Фен-щітка
Усього:
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.
Функція іонізації дозволяє сушити волосся без сплутування. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Ця фен-щітка Airstyler 800 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.
Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.
Налаштування холодного повітря дозволяє сушити волосся за відносно низької температури для якомога меншого негативного впливу на нього, що особливо підходить для тонкого, сухого та пошкодженого волосся. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!
Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.
2 роки гарантії.
Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів.
Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.
Насадки
Потужність
Технології для догляду
Простота у користуванні