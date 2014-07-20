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    EssentialCare

    Фен-щітка

    HP8662/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Легке сушіння та укладка блискучого волосся Легке сушіння та укладка блискучого волосся Легке сушіння та укладка блискучого волосся
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      EssentialCare Фен-щітка

      HP8662/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легке сушіння та укладка блискучого волосся

      Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги

      EssentialCare Фен-щітка

      Легке сушіння та укладка блискучого волосся

      Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги

      Легке сушіння та укладка блискучого волосся

      Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги

      EssentialCare Фен-щітка

      Легке сушіння та укладка блискучого волосся

      Сушіть та вкладайте волосся одночасно – нова фен-щітка Philips Essential Care Airstyler дозволяє сушити та вкладати волосся одночасно із максимальною турботою. Її 3 насадки справді працюють, дозволяючи легко створювати чудові природні зачіски. Переглянути усі переваги

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        EssentialCare

        EssentialCare

        Фен-щітка

        Усього:

        Легке сушіння та укладка блискучого волосся

        Функція іонізації для чудового, блискучого волосся

        • EssentialCare
        • Функція іонізації
        Три гнучкі налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

        Три гнучкі налаштування тепла й швидкості для більшого контролю

        Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Три гнучкі налаштування забезпечують точну й найкращу укладку.

        Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

        Функція іонізації дозволяє сушити волосся без сплутування. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.

        Оптимальна температура сушіння волосся із турботою ThermoProtect

        Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

        Потужність 800 Вт для укладки чудових зачісок

        Ця фен-щітка Airstyler 800 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря та лагідне сушіння для прекрасних результатів щодня.

        38-мм термощітка для розгладження волосся

        Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.

        Щітка з висувною щетиною для легкого створення завитків

        Ця проста в користуванні фен-щітка поєднує в собі щітку для укладки волосся та плойку для завивки. Щетина втягується у щітку одним натисненням кнопки, що дозволяє легко вийняти її з волосся. Залишається лише пружний локон.

        Вузька насадка-концентратор для потужного струменя повітря

        Концентратор фена працює, спрямовуючи потік повітря через отвір на певні ділянки. Це забезпечує точне створення зачіски та чудово підходить для довершення стилю.

        Режим холодного повітря для більш лагідного сушіння

        Налаштування холодного повітря дозволяє сушити волосся за відносно низької температури для якомога меншого негативного впливу на нього, що особливо підходить для тонкого, сухого та пошкодженого волосся. Це ідеальне налаштування для гарячого літа!

        Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

        Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

        2 роки гарантії

        2 роки гарантії.

        Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів

        Шнур 1,8 м для максимальної свободи рухів.

        Гачок для зручного зберігання

        Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

        Технічні характеристики

        • Насадки

          38-мм термощітка
          Для гладеньких зачісок та хвиль
          Насадка
          Для концентрованого струменя повітря
          Щітка з висувною щетиною
          Для хвиль та об’єму біля коренів

        • Потужність

          Напруга
          220–240 В
          Потужність (Вт)
          800 Вт

        • Технології для догляду

          Іонна технологія
          Так
          ThermoProtect
          Так

        • Простота у користуванні

          Гак для зберігання
          Так
          Гнучкий шнур
          Так

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