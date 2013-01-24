Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги
Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги
Професійний фен має високоефективний двигун змінного струму зі швидкістю повітря до 160 км/год.*, що на 40% вища**. Його створено для професійних, ефективних результатів.
Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Ідеальна укладка з двома тонкими насадками для будь-якої потреби. 7-мм насадка для точної укладки, а 9-мм – для розчісування і полірування волосся.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.
Кнопка холодного обдуву є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.
Професійний шнур довжиною 2,5 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.
Подовжте свою 2-річну гарантію ще на 2 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті протягом 3 місяців із дати придбання.
Технічні характеристики
Технології для догляду
Характеристики
Вага та розміри
Обслуговування