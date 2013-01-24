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Prestige Pro

Фен

HPS910/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки Створений для швидкого професійного сушіння й укладки Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
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    Prestige Pro Фен

    HPS910/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги

    Prestige Pro Фен

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги

    Prestige Pro Фен

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок. Переглянути усі переваги

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      Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

      • Потужність сушіння 2100 Вт
      • Потужний двигун змінного струму
      • Висока швидкість повітря до 160 км/год*
      • Іонізація для блискучого волосся
      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Професійний фен має високоефективний двигун змінного струму зі швидкістю повітря до 160 км/год.*, що на 40% вища**. Його створено для професійних, ефективних результатів.

      2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

      Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      2 тонкі насадки для ідеальної укладки: 7 мм і 9 мм

      2 тонкі насадки для ідеальної укладки: 7 мм і 9 мм

      Ідеальна укладка з двома тонкими насадками для будь-якої потреби. 7-мм насадка для точної укладки, а 9-мм – для розчісування і полірування волосся.

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Кнопка холодного обдуву є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.

      Шнур довжиною 2,5 м

      Шнур довжиною 2,5 м

      Професійний шнур довжиною 2,5 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.

      2 роки гарантії та додатково 2 роки в разі реєстрації в Інтернеті

      2 роки гарантії та додатково 2 роки в разі реєстрації в Інтернеті

      Подовжте свою 2-річну гарантію ще на 2 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті протягом 3 місяців із дати придбання.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2100  Вт
        Двигун
        Змінний струм
        Швидкість сушіння
        до 160 км/год.*
        Довжина шнура
        2,5  м
        Напруга
        220–240  В
        Два режими напруги
        Ні
        Колір / покриття
        Чорний і червоний

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так
        Налаштування ThermoProtect
        Так

      • Характеристики

        Налаштування тепла/швидкості
        6
        6
        Холодний обдув
        Так
        Гак для зберігання
        Так
        Знімний повітряний фільтр
        Так
        Складана ручка
        Ні

      • Вага та розміри

        Вага виробу (без упаковки)
        0,828 кг

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Плюс 2 роки в разі реєстрації

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          • Протестовано з 9-мм насадкою з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2
          • *порівняно з попередньою моделлю HP4997

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