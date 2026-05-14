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  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
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  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
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  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

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Фен Philipsсерії Prestige Pro

HPS910/00

4.8
| (275) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2100 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 160 км/год.*, що на 40% вища**. Вдоскональте професійну укладку за допомогою двох тонких насадок.
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+ Додатковий сервіс

Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

  • Дбайливе налаштування температури ThermoProtect

  • Іонізація

  • 3 налаштування температури і 3 налаштування потужності, холодний обдув

  • Професійний двигун 2100 Вт. Швидкість повітря до 160 км/год.

  • У комплекті 2 тонкі насадки концентратор для ідеальної укладки: 7 мм і 9 мм

Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

Професійний фен має високоефективний двигун змінного струму зі швидкістю повітря до 160 км/год.*, що на 40% вища**. Його створено для професійних, ефективних результатів.

2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

2100 Вт для швидкого, високоефективного сушіння

Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

275

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

14/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Придбала фен в квітні місяці 2026 року для домашнього використання. Фен якісний. Міцний, якісний корпус, потужний двигун. Свої функції виконує. Зручне розташування кнопок. Є один мінус - важкий.

Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro

Date of Use 2026-04-21

Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro

Date of Use 2026-04-21

12/05/2026

Україна

Україна

Потужний інструмент професійного рівня для домашнь

Після тривалого пошуку ідеального фена, я зупинилася на Philips Pro HPS910/00, і це було одне з найкращих рішень для мого волосся. Це саме той випадок, коли пристрій повністю виправдовує свою приналежність до професійної серії. Потужний, надійний і дуже лагідний до волосся. Philips у черговий раз довели, що знають все про професійний догляд!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro

Date of Use 2026-05-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro

Date of Use 2026-05-07

27/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Фен має чудові налаштування

Чудовий фен. Після висушування, волосся набагато живіше.

Плюси

Потужний, налаштовуваний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro

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      Примітки

      1. Протестовано з 9-мм насадкою з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2

      2. порівняно з попередньою моделлю HP4997