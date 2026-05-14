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Іонізація
3 налаштування температури і 3 налаштування потужності, холодний обдув
Професійний двигун 2100 Вт. Швидкість повітря до 160 км/год.
У комплекті 2 тонкі насадки концентратор для ідеальної укладки: 7 мм і 9 мм
Професійний фен має високоефективний двигун змінного струму зі швидкістю повітря до 160 км/год.*, що на 40% вища**. Його створено для професійних, ефективних результатів.
Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
4.8
з 5
275
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Phoenix26
14/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Придбала фен в квітні місяці 2026 року для домашнього використання. Фен якісний. Міцний, якісний корпус, потужний двигун. Свої функції виконує. Зручне розташування кнопок. Є один мінус - важкий.
Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro
Date of Use 2026-04-21
Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro
Date of Use 2026-04-21
Alana93
12/05/2026
Україна
Потужний інструмент професійного рівня для домашнь
Після тривалого пошуку ідеального фена, я зупинилася на Philips Pro HPS910/00, і це було одне з найкращих рішень для мого волосся. Це саме той випадок, коли пристрій повністю виправдовує свою приналежність до професійної серії. Потужний, надійний і дуже лагідний до волосся. Philips у черговий раз довели, що знають все про професійний догляд!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro
Date of Use 2026-05-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro
Date of Use 2026-05-07
Edward71
27/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Фен має чудові налаштування
Чудовий фен. Після висушування, волосся набагато живіше.
Плюси
Потужний, налаштовуваний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips HPS910/00 серії Prestige Pro
Протестовано з 9-мм насадкою з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2
порівняно з попередньою моделлю HP4997