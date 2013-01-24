Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги
Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги
Професійний фен має високоефективний двигун змінного струму зі швидкістю повітря до 170 км/год.*, що на 50% вища**. Його створено для професійних, ефективних результатів.
Цей професійний фен на 2300 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.
Ідеальні зачіски завдяки концентратору для будь-якої потреби. 6-мм насадка для точної укладки з максимальним доглядом, а 8-мм – для розчісування і полірування волосся.
Унікальний концентратор для укладки і догляду зі спеціальним клапаном забезпечує точну укладки з турботою про волосся. 6-мм насадка примусово відкриває клапан, коли волосся стає надто гарячим, розсіюючи зайве тепло та покращуючи ефективність вкладання.
Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.
Кнопка холодного обдуву є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.
Професійний шнур довжиною 3 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.
Подовжте термін 2-річної гарантії ще на 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті протягом 3 місяців із дати придбання.
Технічні характеристики
Технології для догляду
Характеристики
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