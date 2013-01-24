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Prestige Pro

Фен

HPS920/00
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Створений для швидкого професійного сушіння й укладки Створений для швидкого професійного сушіння й укладки Створений для швидкого професійного сушіння й укладки
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    Prestige Pro Фен

    HPS920/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги

    Prestige Pro Фен

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги

    Prestige Pro Фен

    Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

    Фен Philips Prestige Pro має потужність 2300 Вт і професійний двигун змінного струму, який досягає швидкості 170 км/год.*, що на 50% вища**. Унікальний концентратор для укладки і захисту дозволяє виконати професійну укладку без перегрівання волосся. Переглянути усі переваги

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      Створений для швидкого професійного сушіння й укладки

      • Потужність сушіння 2300 Вт
      • Потужний двигун змінного струму
      • Висока швидкість повітря до 170 км/год*
      • Насадка для укладки і захисту
      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Швидке сушіння, професійний двигун змінного струму

      Професійний фен має високоефективний двигун змінного струму зі швидкістю повітря до 170 км/год.*, що на 50% вища**. Його створено для професійних, ефективних результатів.

      2300 Вт для швидкого, високоефективного висушування

      2300 Вт для швидкого, високоефективного висушування

      Цей професійний фен на 2300 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      Налаштування температури ThermoProtect

      Налаштування температури ThermoProtect

      Температура ThermoProtect – це оптимальна температура сушіння волосся із додатковим захистом від перегрівання. Ви отримаєте найкращі результати безпечним способом із тим самим потужним потоком повітря.

      2 тонкі насадки для ідеальної укладки: 6 мм і 8 мм

      2 тонкі насадки для ідеальної укладки: 6 мм і 8 мм

      Ідеальні зачіски завдяки концентратору для будь-якої потреби. 6-мм насадка для точної укладки з максимальним доглядом, а 8-мм – для розчісування і полірування волосся.

      Більше догляду з концентратором для укладки і захисту

      Більше догляду з концентратором для укладки і захисту

      Унікальний концентратор для укладки і догляду зі спеціальним клапаном забезпечує точну укладки з турботою про волосся. 6-мм насадка примусово відкриває клапан, коли волосся стає надто гарячим, розсіюючи зайве тепло та покращуючи ефективність вкладання.

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      6 налаштувань швидкості й нагрівання – оптимальний контроль

      Можна легко налаштувати потрібну швидкість і температуру для створення ідеальної зачіски. Шість різних налаштувань забезпечують оптимальний контроль для точної й найкращої укладки.

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Холодний обдув фіксує зачіску

      Кнопка холодного обдуву є обов’язковою професійною функцією, що забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після укладки для завершення і фіксації зачіски.

      Шнур довжиною 3 м

      Шнур довжиною 3 м

      Професійний шнур довжиною 3 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.

      2 роки гарантії та додатково 3 роки в разі реєстрації в Інтернеті

      Подовжте термін 2-річної гарантії ще на 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті протягом 3 місяців із дати придбання.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність (Вт)
        2300  Вт
        Двигун
        Змінний струм
        Швидкість сушіння
        до 170 км/год.*
        Довжина шнура
        3  м
        Напруга
        220–240  В
        Два режими напруги
        Ні
        Колір / покриття
        Чорний і золотистий

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так
        Налаштування ThermoProtect
        Так
        Концентратор для укладки і захисту
        Так

      • Характеристики

        Налаштування тепла/швидкості
        6
        6
        Холодний обдув
        Так
        Гак для зберігання
        Так
        Знімний повітряний фільтр
        Так
        Складана ручка
        Ні

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Плюс 3 роки в разі реєстрації

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          • Протестовано з 6-мм насадкою з налаштуваннями швидкості 2 і тепла 2
          • *порівняно з попередньою моделлю HP4997

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