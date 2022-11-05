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Більше не доступний
Титанові плаваючі пластини
Точний контроль 230 °C
Іонізація для блискучого волосся
Час нагрівання 10 сек.
Професійні пластини з титановим покриттям для найкращої теплопровідності. Цей якісний матеріал пластин надійний і швидко передає тепло, забезпечуючи швидке та гладеньке розпрямлення.
Коли під час розпрямлення волосся застосовується надмірний тиск, плаваючі пластини зміщуються. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості всього волосся.
Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
4.8
з 5
148
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
JUK1
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий
Купив дружині,вона в захваті.Каже що все подобається.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер
03/08/2022
Україна
Чудовий прилад!
Дуже задоволена вирівнювачем від компанії Philips. Дана модель дуже класно робить локони чи вирівнює. Швидкий нагрів, зручний чехол в комплекті, що дозволяє зразу після укладки скласти в сумку, чи шухляду. Волосся після користування даним приладом ідеальне.
Плюси
Ідеально для укладки.
Мінуси
- всім задоволена
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер
Fridom
09/11/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Стайлер огонь!!!
Подарил жене,она в полном восторге - не перепаливает волос , удобный в использовании,регулировка температуры,пластины плавающие подстраиваются на давление стайлера на волосы,после использования волосы имеют блеск и становятся гладкими,не накапливая статические электричество!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер