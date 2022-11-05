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  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
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  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами

Більше не доступний

Prestige ProПрофесійний стайлер

HPS930/00

4.8
| (148) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури.
Переглянути всі переваги

Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами

  • Титанові плаваючі пластини

  • Точний контроль 230 °C

  • Іонізація для блискучого волосся

  • Час нагрівання 10 сек.

Пластини з титановим покриттям для швидкого та гладенького розпрямлення

Пластини з титановим покриттям для швидкого та гладенького розпрямлення

Професійні пластини з титановим покриттям для найкращої теплопровідності. Цей якісний матеріал пластин надійний і швидко передає тепло, забезпечуючи швидке та гладеньке розпрямлення.

Запобігання ламкості волосся завдяки плаваючим пластинам

Запобігання ламкості волосся завдяки плаваючим пластинам

Коли під час розпрямлення волосся застосовується надмірний тиск, плаваючі пластини зміщуються. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості всього волосся.

Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

148

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий

Купив дружині,вона в захваті.Каже що все подобається.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

03/08/2022

Україна

Україна

Чудовий прилад!

Дуже задоволена вирівнювачем від компанії Philips. Дана модель дуже класно робить локони чи вирівнює. Швидкий нагрів, зручний чехол в комплекті, що дозволяє зразу після укладки скласти в сумку, чи шухляду. Волосся після користування даним приладом ідеальне.

Плюси

Ідеально для укладки.

Мінуси

- всім задоволена

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

09/11/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Стайлер огонь!!!

Подарил жене,она в полном восторге - не перепаливает волос , удобный в использовании,регулировка температуры,пластины плавающие подстраиваются на давление стайлера на волосы,после использования волосы имеют блеск и становятся гладкими,не накапливая статические электричество!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

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