Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги
Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги
Професійні пластини з титановим покриттям для найкращої теплопровідності. Цей якісний матеріал пластин надійний і швидко передає тепло, забезпечуючи швидке та гладеньке розпрямлення.
Коли під час розпрямлення волосся застосовується надмірний тиск, плаваючі пластини зміщуються. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості всього волосся.
Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Високоефективний нагрівач, який використовується разом із титановими пластинами, забезпечує миттєве нагрівання лише за 10 секунд. Увімкніть пристрій і почніть розпрямлення.
Легке налаштування та укладка волосся завдяки різним режимам температури від 140 до 230 °C. Унікальне поєднання коліщатка налаштування температури і цифрового дисплея забезпечує точний контроль для професійних результатів.
Професійний шнур довжиною 2,5 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.
Практичний аксесуар, завдяки якому можна відкласти щипці на зберігання одразу після використання.
Подовжте свою 2-річну гарантію ще на 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті протягом 3 місяців із дати придбання.
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