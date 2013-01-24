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Prestige Pro

Професійний стайлер

HPS930/00
Загальна оцінка / 5
  • Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами
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    Prestige Pro Професійний стайлер

    HPS930/00
    Загальна оцінка / 5

    Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами

    Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги

    Prestige Pro Професійний стайлер

    Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами

    Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги

    Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами

    Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги

    Prestige Pro Професійний стайлер

    Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами

    Професійний стайлер для розпрямлення волосся Philips мають найкращі характеристики: титанові плаваючі пластини з найкращою теплопровідністю для швидкого розпрямлення волосся з оптимальним тиском. Вони нагріваються протягом 10 секунд для миттєвого розпрямлення і мають цифровий регулятор температури. Переглянути усі переваги

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      Професійне розпрямлення волосся титановими пластинами

      • Титанові плаваючі пластини
      • Точний контроль 230 °C
      • Іонізація для блискучого волосся
      • Час нагрівання 10 сек.
      Пластини з титановим покриттям для швидкого та гладенького розпрямлення

      Пластини з титановим покриттям для швидкого та гладенького розпрямлення

      Професійні пластини з титановим покриттям для найкращої теплопровідності. Цей якісний матеріал пластин надійний і швидко передає тепло, забезпечуючи швидке та гладеньке розпрямлення.

      Запобігання ламкості волосся завдяки плаваючим пластинам

      Запобігання ламкості волосся завдяки плаваючим пластинам

      Коли під час розпрямлення волосся застосовується надмірний тиск, плаваючі пластини зміщуються. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і запобігає ламкості всього волосся.

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Іонізація для гладенького, блискучого і слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

      Миттєве нагрівання лише за 10 секунд

      Миттєве нагрівання лише за 10 секунд

      Високоефективний нагрівач, який використовується разом із титановими пластинами, забезпечує миттєве нагрівання лише за 10 секунд. Увімкніть пристрій і почніть розпрямлення.

      Цифрові налаштування температури для цілковитого контролю

      Цифрові налаштування температури для цілковитого контролю

      Легке налаштування та укладка волосся завдяки різним режимам температури від 140 до 230 °C. Унікальне поєднання коліщатка налаштування температури і цифрового дисплея забезпечує точний контроль для професійних результатів.

      Шнур довжиною 2,5 м

      Шнур довжиною 2,5 м

      Професійний шнур довжиною 2,5 м робить використання ще зручнішим, де б Ви не перебували.

      Теплозахисний ковпак

      Теплозахисний ковпак

      Практичний аксесуар, завдяки якому можна відкласти щипці на зберігання одразу після використання.

      2 роки гарантії та додатково 3 роки в разі реєстрації в Інтернеті

      Подовжте свою 2-річну гарантію ще на 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті протягом 3 місяців із дати придбання.

      Технічні характеристики

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так
        Плаваючі пластини
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        110–240  В
        Тип нагрівача
        Високоефективний нагрівач
        Час нагрівання
        10 секунд
        Довжина шнура
        2,5  м
        Максимальна температура
        230  °C

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так
        Петля для підвішування
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Плюс 3 роки в разі реєстрації

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