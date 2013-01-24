Для моделей системи Cool Skin серії 7000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для моделей системи Cool Skin серії 7000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
Для моделей системи Cool Skin серії 7000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для моделей системи Cool Skin серії 7000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки