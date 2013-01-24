Для моделей Rota Action
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для моделей Rota Action
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
Для моделей Rota Action
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для моделей Rota Action
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки