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Більше не доступний

бритвені головки

HQ3

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Для збереження максимальної продуктивності бритви Philips замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
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Система Sharp & Close

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  • Система Lift & Cut

  • 3 головки

Система з двома лезами підіймає волоски для зручного зрізування

Технологія гоління Lift & Cut із системою лез

Система лез підіймає волоски і зрізає нижче рівня шкіри.

для швидкого гоління

для швидкого гоління

Технічні характеристики

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