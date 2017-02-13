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  • Подбайте про ретельне гоління
  • Подбайте про ретельне гоління

Більше не доступний

бритвені головки

HQ4

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Подбайте про ретельне гоління
Щороку ваші леза долають висоту гори Еверест ... 49 разів! Після такого випробування навіть найкращі матеріали можуть втратити ефективність. Збережіть максимальну продуктивність вашої бритви – замінюйте головки кожні 2 роки.
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Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Подбайте про ретельне гоління

  • CloseCut

  • 3 головки

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

Мікропази для ретельнішого гоління

Мікропази для ретельнішого гоління

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ4 körkések

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ4 körkések

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