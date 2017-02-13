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CloseCut
3 головки
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ4 körkések
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ4 körkések