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Більше не доступний

бритвені головки

HQ5/31

Для системи Reflex Action та моделей серії 5000

Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки

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Для системи Reflex Action та моделей серії 5000

Система з двома лезами підіймає волоски для зручного зрізування

для швидкого гоління

для швидкого гоління

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