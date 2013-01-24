Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Для серії 6000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для серії 6000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
Для серії 6000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для серії 6000
Для оптимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
бритвені головки
Ціна магазину Philips
Усього: