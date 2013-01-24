Для системи Quadra Action, моделей серій 6000 та 600
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для системи Quadra Action, моделей серій 6000 та 600
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
Для системи Quadra Action, моделей серій 6000 та 600
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Для системи Quadra Action, моделей серій 6000 та 600
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки