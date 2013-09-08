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Більше не доступний

бритвені головки

HQ6/31

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Для системи Quadra Action, моделей серій 6000 та 600

Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки

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Для системи Quadra Action, моделей серій 6000 та 600

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ6/50 holicí hlavy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ6/50 holicí hlavy

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