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Більше не доступний
Для системи Quadra Action, моделей серій 6000 та 600
Для досягнення оптимальних результатів гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки
Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ6/50 holicí hlavy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ6/50 holicí hlavy