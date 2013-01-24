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Бритвені головки

HQ6
Загальна оцінка / 5
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    Бритвені головки

    HQ6
    Загальна оцінка / 5

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Бритвені головки

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки.

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Бритвені головки

    Модернізовано для кращих результатів

    Для забезпечення максимальної ефективності гоління замінюйте бритвені головки кожні 2 роки.

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      На 50% краще підіймає волоски*

      Технологія Super Lift & Cut

      Система з двома лезами: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й зручне гоління.

      Технічні характеристики

      • Бритвені головки

        Бритвених головок в упакуванні
        3
        Підходять для моделей
        • HQ6425
        • HQ6426
        • HQ6466
        • HQ74XX
        • HQ76XX
        • HQ78XX

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