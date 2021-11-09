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Зручний і простий у користуванні
Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура.
220 Вт
пластикова чаша на 0,4 л
із фільтром, млинком та подрібнювачем
Імпульсний режим
Швидко подрібнюйте цибулю, часник, імбир та чилі за допомогою цього унікального знімного млинка для мокрого подрібнення.
2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.
Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.
4.7
з 5
20
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Jull23
09/11/2021
Україна
Прекрасный блендер
Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Дата використання 2019-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Дата використання 2019-11-09
Lydmilka
18/11/2020
Україна
Мій улюблений помічник
Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.
Плюси
Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Дата використання 2018-11-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/55 Mini blender
Дата використання 2018-11-18
ZiGiLady
10/11/2022
Polska
Świetne rozwiązanie
Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/80 Miniblender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2860/80 Miniblender