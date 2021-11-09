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  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55

Більше не доступний

Міні-блендер

HR2860/55

4.7

| (20) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Зручний і простий у користуванні

Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура.

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Блендер із млинком для сухого і мокрого подрібнення

Зручний і простий у користуванні

  • 220 Вт

  • пластикова чаша на 0,4 л

  • із фільтром, млинком та подрібнювачем

  • Імпульсний режим

Млинок для мокрого подрібнення

Млинок для мокрого подрібнення

Швидко подрібнюйте цибулю, часник, імбир та чилі за допомогою цього унікального знімного млинка для мокрого подрібнення.

2 чаші з кришкою

2 чаші з кришкою

2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.

Млинок

Млинок

Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

20

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

1

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный блендер

Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

Дата використання 2019-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

Дата використання 2019-11-09

18/11/2020

Україна

Україна

Мій улюблений помічник

Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.

Плюси

Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

Дата використання 2018-11-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/55 Mini blender

Дата використання 2018-11-18

10/11/2022

Polska

Polska

Świetne rozwiązanie

Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/80 Miniblender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2860/80 Miniblender

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