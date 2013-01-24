Зручний і простий у користуванні
Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручний і простий у користуванні
Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги
Зручний і простий у користуванні
Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зручний і простий у користуванні
Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги
Швидко подрібнюйте цибулю, часник, імбир та чилі за допомогою цього унікального знімного млинка для мокрого подрібнення.
2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.
Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики