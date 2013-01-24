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Міні-блендер

HR2860/55
Загальна оцінка / 5
  • Зручний і простий у користуванні Зручний і простий у користуванні Зручний і простий у користуванні
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    Міні-блендер

    HR2860/55
    Загальна оцінка / 5

    Зручний і простий у користуванні

    Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Міні-блендер

    Зручний і простий у користуванні

    Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги

    Зручний і простий у користуванні

    Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Міні-блендер

    Зручний і простий у користуванні

    Блендер Philips потужністю 220 Вт із чашею 400 мл, млинками для подрібнення сухих і мокрих продуктів, двома мірними стаканами з кришками та пристосуванням для зручного зберігання шнура. Переглянути усі переваги

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      Зручний і простий у користуванні

      Блендер із млинком для сухого і мокрого подрібнення

      • 220 Вт
      • пластикова чаша на 0,4 л
      • із фільтром, млинком та подрібнювачем
      • Імпульсний режим
      Млинок для мокрого подрібнення

      Млинок для мокрого подрібнення

      Швидко подрібнюйте цибулю, часник, імбир та чилі за допомогою цього унікального знімного млинка для мокрого подрібнення.

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      2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.

      Млинок

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      Використовуйте цей унікальний знімний млинок для швидкого подрібнення горіхів та кавових зерен.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Млинок
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Кольору слонової кістки з блакитними відтінками
        Матеріал чаші блендера
        SAN
        Матеріал корпусу
        Поліпропілен
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Режими швидкості
        1

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші блендера
        0,4  л
        Ємність малого глека
        200  мл
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        220  Вт
        Напруга
        220–240  В

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