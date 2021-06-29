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Більше не доступний
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Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного!
250 Вт
пластикова чаша на 0,6 л
із фільтром, млинком та подрібнювачем
2 режими швидкості
Завдяки чаші 600 мл можна зберігати дві порції.
2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.
Насадка для блендера Philips доповнює Ваш блендер. Цей подрібнювач нарізає овочі (такі як цибуля, трави, горіхи та м’ясо) на дрібні шматки.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
SergeiZ
29/06/2021
Україна
Блендер Philips
Когда ребёнку было 6 месяцев, купили данный блендер, готовить пюрешки, до сих пор!!! сыну 13,5 лет, а блендер работает практически КАЖДЫЙ день, он ткак настольный кухонный прибор: йогурты, смузи, измельчение орехов, овощные супы и т.п. При этом он всё ещё с заводскими деталями, ни разу не был в мастерских!!! Спасибо за качество и удобство Philips!
Плюси
удобство, эргономика, комплектация
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2870/60 Міні-блендер
Date of Use 2019-06-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2870/60 Міні-блендер
Date of Use 2019-06-29