Швидко, смачно та зручно
Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко, смачно та зручно
Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги
Швидко, смачно та зручно
Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидко, смачно та зручно
Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги
Завдяки чаші 600 мл можна зберігати дві порції.
2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.
Насадка для блендера Philips доповнює Ваш блендер. Цей подрібнювач нарізає овочі (такі як цибуля, трави, горіхи та м’ясо) на дрібні шматки.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
У цій книзі з рецептами подано рецепти смачних коктейлів, супів, соусів тощо.
Чаша для приготування фруктових напоїв – готуйте напої на свій смак і пийте, де забажаєте.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики