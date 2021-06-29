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  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
  • Швидко, смачно та зручно
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Більше не доступний

Міні-блендер

HR2870/60

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Швидко, смачно та зручно

Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного!

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Швидко, смачно та зручно

  • 250 Вт

  • пластикова чаша на 0,6 л

  • із фільтром, млинком та подрібнювачем

  • 2 режими швидкості

Чаша 600 мл

Чаша 600 мл

Завдяки чаші 600 мл можна зберігати дві порції.

2 чаші з кришкою

2 чаші з кришкою

2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.

Подрібнювач для подрібнення різних продуктів

Подрібнювач для подрібнення різних продуктів

Насадка для блендера Philips доповнює Ваш блендер. Цей подрібнювач нарізає овочі (такі як цибуля, трави, горіхи та м’ясо) на дрібні шматки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Блендер Philips

Когда ребёнку было 6 месяцев, купили данный блендер, готовить пюрешки, до сих пор!!! сыну 13,5 лет, а блендер работает практически КАЖДЫЙ день, он ткак настольный кухонный прибор: йогурты, смузи, измельчение орехов, овощные супы и т.п. При этом он всё ещё с заводскими деталями, ни разу не был в мастерских!!! Спасибо за качество и удобство Philips!

Плюси

удобство, эргономика, комплектация

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2870/60 Міні-блендер

Date of Use 2019-06-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2870/60 Міні-блендер

Date of Use 2019-06-29

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