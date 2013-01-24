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Міні-блендер

HR2870/60
Загальна оцінка / 5
  • Швидко, смачно та зручно Швидко, смачно та зручно Швидко, смачно та зручно
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    Міні-блендер

    HR2870/60
    Загальна оцінка / 5

    Швидко, смачно та зручно

    Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Міні-блендер

    Швидко, смачно та зручно

    Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги

    Швидко, смачно та зручно

    Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Міні-блендер

    Швидко, смачно та зручно

    Міні-блендер Philips допомагає приготувати такі страви, як смузі, коктейлі, супи, соуси, екзотичні коктейлі та вишукані десерти... За лічені секунди зі смачних свіжих продуктів можна приготувати до двох порцій. Смачного! Переглянути усі переваги

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      Швидко, смачно та зручно

      • 250 Вт
      • пластикова чаша на 0,6 л
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      • 2 режими швидкості
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      2 чаші з кришкою, підходять для зберігання чи перенесення.

      Подрібнювач для подрібнення різних продуктів

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      Насадка для блендера Philips доповнює Ваш блендер. Цей подрібнювач нарізає овочі (такі як цибуля, трави, горіхи та м’ясо) на дрібні шматки.

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      Знімний ріжучий блок для легкого чищення

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      У комплекті книга з рецептами

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      Чаша для приготування фруктових напоїв

      Чаша для приготування фруктових напоїв

      Чаша для приготування фруктових напоїв – готуйте напої на свій смак і пийте, де забажаєте.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Подрібнювач
        Так
        Чаша для приготування фруктових напоїв
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий із зеленими відтінками
        Матеріал корпусу
        Пластик ABS
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші блендера
        SAN

      • Загальні специфікації

        Режими швидкості
        2
        Зберігання шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші блендера
        0,75  л
        Ємність подрібнювача
        350  мл
        Ємність чаші для приготування фруктових напоїв
        350  мл
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        250  Вт
        Напруга
        220–240  В

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