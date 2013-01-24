Споживайте більше фруктів та овочів
Готуйте корисні та смачні смузі для близьких людей будь-де й будь-коли Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Споживайте більше фруктів та овочів
Готуйте корисні та смачні смузі для близьких людей будь-де й будь-коли Переглянути усі переваги
Готуйте смузі безпосередньо в тритановій спортивній пляшціі на 600 мл і беріть її із собою. Конструкція пляшки дозволяє легко розмістити її у сумці або наплічнику. Насолоджуйтеся напоєм будь-коли й будь-де.
Індикатор рівня води для легкого використання.
Завдяки блокуванню кришки Ви можете брати напої із собою і насолоджуватися ними будь-коли й будь-де.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Покриття корпусу