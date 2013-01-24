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Avance Collection

Блендер

HR3660/55
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Споживайте більше фруктів та овочів Споживайте більше фруктів та овочів Споживайте більше фруктів та овочів
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    Avance Collection Блендер

    HR3660/55
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Споживайте більше фруктів та овочів

    Готуйте корисні та смачні смузі для близьких людей будь-де й будь-коли Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Блендер

    Споживайте більше фруктів та овочів

    Готуйте корисні та смачні смузі для близьких людей будь-де й будь-коли Переглянути усі переваги

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      Навіть у дорозі

      • Спортивна пляшка

      Змішайте та рушайте з тритановою спортивною пляшкою на 600 мл

      Готуйте смузі безпосередньо в тритановій спортивній пляшціі на 600 мл і беріть її із собою. Конструкція пляшки дозволяє легко розмістити її у сумці або наплічнику. Насолоджуйтеся напоєм будь-коли й будь-де.

      Індикатор рівня води для легкого використання

      Індикатор рівня води для легкого використання.

      Блокування кришки для запобігання витіканню

      Завдяки блокуванню кришки Ви можете брати напої із собою і насолоджуватися ними будь-коли й будь-де.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        Можна мити в посудомийній машині

      • Технічні характеристики

        Ємність пляшки
        0,6 л

      • Покриття корпусу

        Матеріал мірного стакана
        Тритан

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