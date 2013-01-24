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Максимальний результат, мінімум зусиль
Насадка для картоплі пюре розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль готувати пухке картопляне пюре.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Насадка для картоплі пюре розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль готувати пухке картопляне пюре.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Насадка для картоплі пюре розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль готувати пухке картопляне пюре.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Насадка для картоплі пюре розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль готувати пухке картопляне пюре.
Насадка для картоплі пюре для блендера
Ціна магазину Philips
Усього:
Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.
Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.
Високоефективна насадка для картоплі пюре Avance легко готує картопляне пюре.