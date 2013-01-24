Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками
Цей аксесуар для обробки продуктів розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection. Використовуйте нарізувач кубиками, змішувач тіста і диск для нарізання скибками овочів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками
Цей аксесуар для обробки продуктів розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection. Використовуйте нарізувач кубиками, змішувач тіста і диск для нарізання скибками овочів.
Із двостороннім диском для нарізання і натирання Ви можете легко переробити овочі. Просто переверніть диск, щоб нарізати чи натерти будь-які овочі.
Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.
Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.
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