Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Avance Collection

Аксесуар для обробки продуктів

HR7969/90
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками
    -{discount-value}

    Avance Collection Аксесуар для обробки продуктів

    HR7969/90
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками

    Цей аксесуар для обробки продуктів розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection. Використовуйте нарізувач кубиками, змішувач тіста і диск для нарізання скибками овочів.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Avance Collection Аксесуар для обробки продуктів

    Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками

    Цей аксесуар для обробки продуктів розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection. Використовуйте нарізувач кубиками, змішувач тіста і диск для нарізання скибками овочів.

    Подібні вироби

    See all hand-blender-accessories

      Аксесуар для обробки продуктів – нарізувач кубиками

      Готуйте ідеальний домашній салат "олів’є" за лічені секунди

      Двосторонній диск для нарізання і натирання

      Двосторонній диск для нарізання і натирання

      Із двостороннім диском для нарізання і натирання Ви можете легко переробити овочі. Просто переверніть диск, щоб нарізати чи натерти будь-які овочі.

      Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x

      Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x

      Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.

      Легко встановлювати одним натисненням

      Легко встановлювати одним натисненням

      Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.

      Замішувач для тіста

      Замішувач для тіста

      Унікальне приладдя для легкого приготування їжі

      Унікальне приладдя для легкого приготування їжі

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Нарізувач кубиками
        Середній
        Диск для нарізання і натирання
        Так
        Замішувач для тіста
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись