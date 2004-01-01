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    HTS5563M2/12

    HTS5563M2/12
    • -{discount-value}

      HTS5563M2/12

      HTS5563M2/12

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      HTS5563M2/12

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      HTS5563M2/12

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        Full HD 3D Blu-ray для перегляду 3D-фільмів з ефектом присутності

        Full HD 3D Blu-ray для перегляду 3D-фільмів з ефектом присутності

        Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки 3D-телевізору Full HD. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. Під час перегляду такого зображення за допомогою спеціальних окулярів із правою та лівою лінзами, які в певний час закриваються і відкриваються відповідно до зміни зображення на екрані, створюється 3D-ефект Full HD. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на першокласних дисках Blu-ray. Диски Blu-ray можуть також містити об’ємний звук без стиснення, забезпечуючи неймовірно реалістичне звучання.

        Dolby TrueHD та DTS-HD для створення об’ємного звуку високої чіткості

        Dolby TrueHD та DTS-HD для створення об’ємного звуку високої чіткості

        Технології Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential забезпечують абсолютну чіткість звуку з дисків Blu-ray. Звук, що відтворюється, практично не відрізняється від студійного звучання, тому він звучить саме так, як було задумано звукорежисером. Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential доповнюють відчуття звучання високої чіткості.

        Потужність RMS 1000 Вт забезпечує чудовий звук для фільмів та музики

        Потужність RMS 1000 Вт забезпечує чудовий звук для фільмів та музики

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            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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