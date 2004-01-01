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На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки 3D-телевізору Full HD. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. Під час перегляду такого зображення за допомогою спеціальних окулярів із правою та лівою лінзами, які в певний час закриваються і відкриваються відповідно до зміни зображення на екрані, створюється 3D-ефект Full HD. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на першокласних дисках Blu-ray. Диски Blu-ray можуть також містити об’ємний звук без стиснення, забезпечуючи неймовірно реалістичне звучання.
Технології Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential забезпечують абсолютну чіткість звуку з дисків Blu-ray. Звук, що відтворюється, практично не відрізняється від студійного звучання, тому він звучить саме так, як було задумано звукорежисером. Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential доповнюють відчуття звучання високої чіткості.
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