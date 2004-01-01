Full HD 3D Blu-ray для перегляду 3D-фільмів з ефектом присутності

Ви будете вражені якістю 3D-фільмів у власній вітальні завдяки 3D-телевізору Full HD. Система Active 3D використовує найновішу технологію швидкої зміни зображення для забезпечення правдивої глибини та реалізму за повної роздільної здатності HD 1080x1920. Під час перегляду такого зображення за допомогою спеціальних окулярів із правою та лівою лінзами, які в певний час закриваються і відкриваються відповідно до зміни зображення на екрані, створюється 3D-ефект Full HD. До Вашої уваги пропонується широкий вибір 3D-фільмів високої якості на першокласних дисках Blu-ray. Диски Blu-ray можуть також містити об’ємний звук без стиснення, забезпечуючи неймовірно реалістичне звучання.