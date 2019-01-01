Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач
Усього:
Ця зубна щітка Philips Sonicare відбілює зуби у 2 рази краще, ніж звичайна зубна щітка, лише за 1 тиждень. Усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.
Насадки Philips Sonicare – важлива складова нашої основної технології високочастотних коливань щітки з великою амплітудою (понад 31 000 коливань щітки на хвилину). Наша незрівнянна звукова технологія передає імпульси від ручки до кінчика насадки для щітки. Це звукове коливання забезпечує динамічний рух рідини, що гарантує її потрапляння глибоко між зуби та вздовж лінії ясен для бездоганного, але лагідного чищення.
AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***
Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss Pro/Ultra – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.
Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.
Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.
Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.
Насадки для зубної щітки DiamondClean – це найкращі насадки для щітки Philips Sonicare для відбілювання. Вони мають ромбоподібні щетинки для ефективного, проте лагідного усунення поверхневих плям та нальоту. Усувають пігментацію від кави, чаю, червоного вина, цигарок і тютюну лише за 1 тиждень.
Обслуговування
Конструкція та покриття
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Потужність
Режими
Простота у користуванні
Технічні характеристики