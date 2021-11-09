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Більше не доступний

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

HX8491/03

4.6

| (85) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.**

Переглянути всі переваги

Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

  • із зубною щіткою DiamondClean

  • з 1 насадкою та 1 насадкою для щітки

  • Скляний зарядний пристрій, футляр

Відбілювання зубів удвічі краще в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Відбілювання зубів удвічі краще в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Ця зубна щітка Philips Sonicare відбілює зуби у 2 рази краще, ніж звичайна зубна щітка, лише за 1 тиждень. Усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.

Створено для максимальних звукових коливань

Створено для максимальних звукових коливань

Насадки Philips Sonicare – важлива складова нашої основної технології високочастотних коливань щітки з великою амплітудою (понад 31 000 коливань щітки на хвилину). Наша незрівнянна звукова технологія передає імпульси від ручки до кінчика насадки для щітки. Це звукове коливання забезпечує динамічний рух рідини, що гарантує її потрапляння глибоко між зуби та вздовж лінії ясен для бездоганного, але лагідного чищення.

Видалення до 99,9% нальоту***

Видалення до 99,9% нальоту***

AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

85

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

09/11/2021

Україна

Україна

Задоволена новим девайсом

Після покупки електро зубної щітки, вирішила що мені обовьязково потрібен міжзубний очищувач. І це щось чудове, очищує на відмінно. Дуже рекомендую до використання за доглядом за зубами і ротовою порожниною

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата використання 2020-10-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата використання 2020-10-09

26/10/2021

Україна

Україна

Гарний комплект

Дуже гарний комплект, вичищае без нарікань, користуемось різними режимами зубної щітки - все подобається

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата використання 2020-09-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата використання 2020-09-26

19/11/2020

Україна

Україна

Дизайн супер

щетка на все 10 балов, ирригатор вообще ни о чем, ирригатор слабенький - функциальнально не поняла в чем его достоинства вообще. Ирригатору 2.

Плюси

Щетка супер - за 2 месяца пользования - мой стоматолог сказал что все идеально, даже нет налета

Мінуси

ирригатор - странная штука, не пойму задумку до сих пор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

Дата використання 2019-10-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

Дата використання 2019-10-19

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Примітки

  1. або відшкодування вартості товару

  2. у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.

  3. З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися

  4. AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.

  5. залежно від вибраного режиму струменя