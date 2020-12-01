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    Philips Sonicare DiamondClean Smart

    Звукова електрична зубна щітка з додатком

    HX9944/13
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
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      Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

      HX9944/13
      Загальна оцінка / 5

      Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

      DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

      Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

      DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

      Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

      DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare DiamondClean Smart Звукова електрична зубна щітка з додатком

      Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

      DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги

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        DiamondClean Smart

        DiamondClean Smart

        Звукова електрична зубна щітка з додатком

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        Усього:

        Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною

        Почувайтеся впевнено, завдяки 100% охопленню

        • Персоналізовані поради
        • Інтелектуальні датчики насадки
        • Розумне розпізнавання насадки-щітки
        • 5 режимів, 3 рівні інтенсивності
        Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

        Усуває у 10 разів більше нальоту*, забезпечуючи глибоке чищення

        Встановіть насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, щоб випробувати наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею*** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.

        До 7 разів здоровіші ясна* лише за 2 тижні

        До 7 разів здоровіші ясна* лише за 2 тижні

        Встановіть насадку для щітки G3 Premium Gum Care для покращення стану ясен. Її невеликі за розміром щетинки, створені спеціально для лінії ясен, забезпечують ніжне, але ефективне чищення вздовж лінії ясен, де починаються захворювання ясен. Клінічно доведено: до 100% зменшення запалення ясен* та до 7 разів здоровіші ясна лише за два тижні.*

        Насолоджуйтесь тривалим свіжим подихом

        Насолоджуйтесь тривалим свіжим подихом

        Встановіть щітку TongueCare+ для чищення, щоб м’яко видалити запах, який спричиняється бактеріями з пор на вашому язиці. Її 240 спеціально розроблених мікрощетинок потрапляють в усі заглибини язика, щоб видалити бактерії та залишки їжі, які спричиняють поганий подих. Використовуйте з нашим антибактеріальним аерозолем BreathRx для чудового очищення та надзвичайно свіжого подиху.

        Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

        Допомагає чистити і виділяє пропущені ділянки

        Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.

        Повертає до тих ділянок, які ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

        Повертає до тих ділянок, які ви пропустили, для забезпечення 100% покриття

        Якщо під час чищення зубів ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.

        Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

        Почніть краще піклуватися про свої проблемні місця

        У вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.

        Вам буде повідомлено, коли ви тиснутимете занадто сильно

        Вам буде повідомлено, коли ви тиснутимете занадто сильно

        Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

        Підказки щодо зменшення тертя

        Підказки щодо зменшення тертя

        Електрична зубна щітка робить усю роботу за вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме вам про зменшення тертя. Таким чином, ви можете покращити свою техніку та отримати більш м’яке, ефективне чищення.

        Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

        Насадки для щітки автоматично вибирають оптимальні налаштування

        Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтесь. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку ви використовуєте. Тож якщо ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за вашими яснами. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.

        Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

        Користуйтеся насадкою для щітки максимально ефективно

        Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю ви використовували кожну насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.

        На вибір 5 режимів та 3 налаштування інтенсивності

        На вибір 5 режимів та 3 налаштування інтенсивності

        DiamondClean Smart має п’ять режимів, які охоплюють широкий діапазон потреб для чищення: режим Clean – для унікального щоденного чищення, режим White+ – для видалення плям, режим Deep Clean+ – для освіжаючого ретельного чищення, режим Gum Health – забезпечує обережну, але ефективну чистоту ясен та режим Tongue Care – ідеальний режим для чищення язика. Насадка усуває залишки їжі на язиці та бактерії, які спричиняють поганий подих. На вибір доступно три рівні інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий

        • Підключення

          Бездротова технологія Bluetooth®
          Підключення до додатка для чищення

        • Потужність

          Напруга
          110–220 В

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          14 днів******
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        • Сумісність

          Сумісність з Android
          • Телефони Android
          • Планшети з підтримкою Bluetooth 4.0
          Сумісність з iOS
          • iPad 3-го або новішого покоління
          • iPhone 4S або новішої версії
          • з iOS7 або новішої версії

        • Простота у користуванні

          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Індикатор батареї
          Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
          Дисплей
          Дисплей із підсвіткою
          Сумісність ручки щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Розпізнавання насадки для щітки
          Синхронізація з оптимальним режимом
          Нагадування про заміну
          • Для постійного забезпечення найкращих результатів
          • світиться піктограма нагадування

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          • 1 C3 Premium Plaque Control
          • 1 G3 Premium Gum Care
          • 1 щітка для язика TongueCare+
          Ручка
          1 DiamondClean Smart
          Зарядна платформа
          1

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Переваги для здоров’я
          До 7 разів здоровіші ясна****
          Ефективність
          Усуває до 10 разів більше нальоту*
          Таймер
          BrushPacer та SmarTimer
          Реакція на надмірний тиск
          • Кільце засвічується фіолетовим кольором
          • Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача
          Функція завершальних штрихів
          Забезпечення 100% чищення

        • Режими

          3 рівні інтенсивності
          • Високий
          • Середній
          • Низький
          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Ретельне чищення+
          Для освіжаючого ретельного чищення
          Здоров’я ясен
          Особлива увага до корінних зубів
          TongueCare+
          Для чистого подиху надовго
          Відбілювання+
          Для видалення поверхневих плям

        • Синхронізація BrushSync

          C3 Premium Plaque Control
          Синхронізація з режимом чищення
          Насадка для щітки G3 Premium Gum Care
          Синхронізація з режимом здоров’я ясен
          Насадка для щітки W3 Premium White
          Синхронізація з режимом White+
          Щітка TongueCare+ для чищення язика
          Синхронізація з режимом TongueCare

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
          Датчик розташування
          Відстежує та покращує чищення
          Датчик тертя
          Допомагає зменшити тертя
          3D-карта рота
          Виділення проблемних місць
          Функція завершальних штрихів
          Скерування до пропущених місць
          Датчик розташування
          Скеровує до пропущених ділянок

        • Підтримка програмного забезпечення

          Оновлення програмного забезпечення
          Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
            • * у порівнянні зі звичайною зубною щіткою із провідною відбілюючою зубною пастою
            • * у порівнянні з DiamondClean
            • *** в режимі здоров’я ясен у порівнянні зі звичайною зубною щіткою, через 2 тижні
            • **** через 3 дні використання в режимі відбілювання+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • **** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі

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