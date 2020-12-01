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Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наша найкраща зубна щітка – повний догляд за ротовою порожниною
DiamondClean Smart – це наша найкраща зубна щітка для повного догляду. Чотири високоефективні насадки для щітки дозволяють зосередитися на усіх ділянках ротової порожнини, а наша технологія інтелектуальних датчиків забезпечує персоналізований зв’язок та поради. Переглянути усі переваги
Звукова електрична зубна щітка з додатком
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Встановіть насадку для щітки C3 Premium Plaque Control, щоб випробувати наше глибоке чищення. Щетинки насадки для щітки з м’якими гнучкими краями підлаштовуються до форми кожного зуба, завдяки чому забезпечується у 4 рази більший контакт із поверхнею*** та до 10 разів краще усунення нальоту із важкодоступних ділянок*.
Встановіть насадку для щітки G3 Premium Gum Care для покращення стану ясен. Її невеликі за розміром щетинки, створені спеціально для лінії ясен, забезпечують ніжне, але ефективне чищення вздовж лінії ясен, де починаються захворювання ясен. Клінічно доведено: до 100% зменшення запалення ясен* та до 7 разів здоровіші ясна лише за два тижні.*
Встановіть щітку TongueCare+ для чищення, щоб м’яко видалити запах, який спричиняється бактеріями з пор на вашому язиці. Її 240 спеціально розроблених мікрощетинок потрапляють в усі заглибини язика, щоб видалити бактерії та залишки їжі, які спричиняють поганий подих. Використовуйте з нашим антибактеріальним аерозолем BreathRx для чудового очищення та надзвичайно свіжого подиху.
Додаток Philips Sonicare інформує, коли досягнуто ретельної чистоти, та дає поради щодо кращого, ретельнішого чищення.
Якщо під час чищення зубів ви пропустите певну ділянку, функція завершальних штрихів у додатку вкаже на таке місце. Ви можете пройтися щіткою вдруге і завжди бути впевненим у дотриманні повної чистоти щоразу.
У вас є проблемні місця, на які вказав стоматолог? Ми виділимо їх у вашій 3D-карті рота в додатку та нагадаємо, що ви повинні приділити додаткову увагу цим ділянкам.
Ви можете не відчувати, коли тиснете на щітку занадто сильно, однак насадка DiamondClean Smart це відчує. Якщо ви будете тиснути занадто сильно, на кінці ручки блиматиме світлове кільце. Це дружнє нагадування дозволяє зменшити тиск і дати насадці для щітки виконати роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.
Електрична зубна щітка робить усю роботу за вас. Ми вбудували спеціальний датчик у ручку, який нагадуватиме вам про зменшення тертя. Таким чином, ви можете покращити свою техніку та отримати більш м’яке, ефективне чищення.
Вас цікавить, який режим та інтенсивність слід використовувати? Ні про що не турбуйтесь. Мікросхема у насадці повідомить щітку DiamondClean Smart, яку насадку ви використовуєте. Тож якщо ви, наприклад, встановите насадку для догляду за яснами, ваша зубна щітка вибере оптимальний режим та інтенсивність, щоб забезпечити обережний, але ефективний догляд за вашими яснами. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку увімкнення.
Із часом насадки для щітки зношуються і менш ефективно видаляють наліт. Із функцією розумного розпізнавання насадки для щітки ви завжди знатимете, коли потрібно замінити насадку. Ваша зубна щітка відстежує, як довго та з якою інтенсивністю ви використовували кожну насадку для щітки, і попередить, коли потрібно замінити насадку. Ви також можете відстежувати тривалість використання насадки для щітки у додатку Philips Sonicare і, навіть, замовити насадку для заміни, щоб не переривати користування щіткою.
DiamondClean Smart має п’ять режимів, які охоплюють широкий діапазон потреб для чищення: режим Clean – для унікального щоденного чищення, режим White+ – для видалення плям, режим Deep Clean+ – для освіжаючого ретельного чищення, режим Gum Health – забезпечує обережну, але ефективну чистоту ясен та режим Tongue Care – ідеальний режим для чищення язика. Насадка усуває залишки їжі на язиці та бактерії, які спричиняють поганий подих. На вибір доступно три рівні інтенсивності: високий рівень – для кращого чищення, низький рівень – для більш чутливих зубів.
Конструкція та покриття
Підключення
Потужність
Технічні характеристики
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Синхронізація BrushSync
Технологія інтелектуальних датчиків
Підтримка програмного забезпечення
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