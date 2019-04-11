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  • Детальна фотографія виробу
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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

Очищуючий картридж

JC302/50

5

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Зберігайте свою бритву новою

Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня

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Для усіх систем SmartClean

Зберігайте свою бритву новою

  • 2 шт. в упаковці

  • Змиває

  • Змащує

  • Освіжує

Система подвійного фільтра очищує волосся, піну та гель

Система подвійного фільтра очищує волосся, піну та гель. Унікальний подвійний фільтр запобігає забиванню бритвених головок волоссям, підтримуючи відмінну роботу бритви.

Система активного змащення зменшує тертя та зношування лез

Система активного змащення зменшує тертя та зношування лез

Система активного змащення зменшує тертя та зношування бритвених головок і лез, завдяки чому бритва довше працює, як нова.

Змиває до 10 разів краще, ніж вода

Змиває до 10 разів краще, ніж вода

Завдяки системі DualFiltration та активного змащення бритва в 10 разів чистіша, ніж у разі використання води

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Список інгредієнтів - English (US)

  • PDF файл, 145.6 kB
  • 29 January 2026

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