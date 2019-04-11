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Зберігайте свою бритву новою
Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня
2 шт. в упаковці
Змиває
Змащує
Освіжує
Система подвійного фільтра очищує волосся, піну та гель. Унікальний подвійний фільтр запобігає забиванню бритвених головок волоссям, підтримуючи відмінну роботу бритви.
Система активного змащення зменшує тертя та зношування бритвених головок і лез, завдяки чому бритва довше працює, як нова.
Завдяки системі DualFiltration та активного змащення бритва в 10 разів чистіша, ніж у разі використання води