Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Зберігайте свою бритву новою
Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зберігайте свою бритву новою
Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги
Зберігайте свою бритву новою
Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зберігайте свою бритву новою
Очищуючий картридж для системи SmartClean забезпечує зручне чищення, змащення та оновлення бритви для відчуття нової бритви щодня Переглянути усі переваги
Очищуючий картридж
Усього:
Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.
Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
Система активного змащення зменшує тертя та зношування бритвених головок і лез, завдяки чому бритва довше працює, як нова.
Завдяки системі DualFiltration та активного змащення бритва в 10 разів чистіша, ніж у разі використання води
Безпечна для шкіри формула без вмісту спирту гарантує свіже та гігієнічне гоління і створена для захисту шкіри від подразнення
Нова рідина картриджа для системи SmartClean має унікальну формулу та приємно пахне. Вона гігієнічно чистить бритву, залишаючи приємний запах на бритвених головках.
Система Philips SmartClean з очищуючими картриджами – це перша система чищення бритви, що ефективно чистить бритви, які використовуються з піною та гелем.
Один очищуючий картридж Philips можна використовувати до 3 місяців у разі щотижневого використання. Ця упаковка з 2 шт. забезпечує 6 місяців зручного чищення.
Очищуючі картриджі підходять для усіх бритв із системою SmartClean.
Система подвійного фільтра очищує волосся, піну та гель. Унікальний подвійний фільтр запобігає забиванню бритвених головок волоссям, підтримуючи відмінну роботу бритви.
Ємність
Елементи в комплекті