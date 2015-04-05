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  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
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  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
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  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
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  • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

Більше не доступний

Philips Fidelio FidelioНавушники з мікрофоном

L2BO/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту.
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Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

  • Аудіо високої роздільності

  • Накладні

  • Розкішні амбушури з піноматеріалу

  • Пласке складання

Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

Неодимові динаміки високої чіткості з оптимальною вентиляцією

Неодимові динаміки високої чіткості з оптимальною вентиляцією

Неодимові динаміки реагують на всю динаміку музики. Посередині динаміків знаходиться отвір, який виділяє середні та низькі частоти, виробляючи акустичну енергію, що забезпечує насичені, проте контрольовані низькі частоти й чисті середні частоти. Динаміки також мають легку звукову котушку, що гарантує швидку відповідь системи відповідно до ритму музики та звук високої чіткості.

Ретельно протестовані динаміки для найкращого балансу звуку

Динаміки ретельно протестовані для найкращого балансу звуку.

Технічні характеристики

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Нагороди

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  • Award image AWARD-961264

Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní sluchátka

V luxusním krabici dostanete sluchátka L2BO, dále v přiložené krabici jsou pozlacená redukce z 3.5 na 6.3mm, pouzdro k uchování sluchátek a dvě bezkyslíkaté kablíky ke sluchátkám: jeden z nich má mikrofon a dálkové ovládání na kabelu s ovládáním různých funkcí telefonu nebo tabletu. Zvuk je bezkonkurenční skoro téměř autentický. Vynikající je i zpracování pěnových náušníků které mají tvarovou paměť a podle toho přizpůsobí tvaru uší, tudíž neslyšíte rušení okolí a můžete si vychutnat ten nejlepší zvuk.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L2BO Headphones with mic

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio L2BO Headphones with mic

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