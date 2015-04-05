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Аудіо високої роздільності
Накладні
Розкішні амбушури з піноматеріалу
Пласке складання
Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.
Неодимові динаміки реагують на всю динаміку музики. Посередині динаміків знаходиться отвір, який виділяє середні та низькі частоти, виробляючи акустичну енергію, що забезпечує насичені, проте контрольовані низькі частоти й чисті середні частоти. Динаміки також мають легку звукову котушку, що гарантує швидку відповідь системи відповідно до ритму музики та звук високої чіткості.
Динаміки ретельно протестовані для найкращого балансу звуку.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Majkl10
05/04/2015
Česká republika
Kvalitní sluchátka
V luxusním krabici dostanete sluchátka L2BO, dále v přiložené krabici jsou pozlacená redukce z 3.5 na 6.3mm, pouzdro k uchování sluchátek a dvě bezkyslíkaté kablíky ke sluchátkám: jeden z nich má mikrofon a dálkové ovládání na kabelu s ovládáním různých funkcí telefonu nebo tabletu. Zvuk je bezkonkurenční skoro téměř autentický. Vynikající je i zpracování pěnových náušníků které mají tvarovou paměť a podle toho přizpůsobí tvaru uší, tudíž neslyšíte rušení okolí a můžete si vychutnat ten nejlepší zvuk.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L2BO Headphones with mic
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio L2BO Headphones with mic