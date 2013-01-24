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    Philips Fidelio

    Навушники з мікрофоном

    L2BO/00
    Fidelio
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    Fidelio
    • Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли. Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли. Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
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      Philips Fidelio Навушники з мікрофоном

      L2BO/00
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

      Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Навушники з мікрофоном

      Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

      Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги

      Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

      Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Навушники з мікрофоном

      Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

      Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном

        Ціна магазину Philips

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        Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.

        • Аудіо високої роздільності
        • Накладні
        • Розкішні амбушури з піноматеріалу
        • Пласке складання
        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

        Неодимові динаміки високої чіткості з оптимальною вентиляцією

        Неодимові динаміки високої чіткості з оптимальною вентиляцією

        Неодимові динаміки реагують на всю динаміку музики. Посередині динаміків знаходиться отвір, який виділяє середні та низькі частоти, виробляючи акустичну енергію, що забезпечує насичені, проте контрольовані низькі частоти й чисті середні частоти. Динаміки також мають легку звукову котушку, що гарантує швидку відповідь системи відповідно до ритму музики та звук високої чіткості.

        Спеціальні алюмінієві амбушури для акустичної точності

        Спеціальні алюмінієві амбушури для акустичної точності

        Алюмінієві амбушури вибрано за їхню здатність зменшувати небажану вібрацію та резонанс. Вони кріпляться на шар спеціальної пластмаси, що робить навушники ще стійкішими. Завдяки цьому вони послаблюють вібрацію якомога ефективніше для точного, чіткого звуку.

        Накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для ергономічної фіксації

        Накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для ергономічної фіксації

        Кожен матеріал, який використовується для навушників Fidelio L2, ретельно вибрано для тривалішого прослуховування. Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті забезпечують ергономічну фіксацію. Піноматеріал не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й утворює ізоляцію, яка забезпечує відтворення найкращих низьких частот і зменшує небажані зовнішні шуми.

        Динаміки нахилено відповідно до природного кута вуха для чіткості

        Динаміки нахилено відповідно до природного кута вуха для чіткості

        Попередньо нахилений динамік, який відповідає природному куту вушної раковини, спрямовує звук безпосередньо у вушний канал. Це сприяє значно меншому прикрашанню звуку, ніж у випадках, коли звук відбивається від зовнішнього вуха, а також забезпечує реалістичнішу звукову сцену та кращий комфорт.

        Напіввідкрита акустична конструкція для природного звучання

        Напіввідкрита акустична конструкція для природного звучання

        Напіввідкрита конструкція поєднує у собі збалансований, чистий звук відкритого типу із насиченими низькими частотами та ізоляцією шуму, яка відповідає повністю закритому типу. Конструкція включає тонко тканий акустичний матеріал на решітках для контрольованої ізоляції шуму, мінімальних втрат звуку та зменшення зовнішніх шумів.

        Універсальний пульт дистанційного керування, мікрофон, 6,3-мм адаптер та футляр

        Універсальний пульт дистанційного керування, мікрофон, 6,3-мм адаптер та футляр

        Універсальний пульт дистанційного керування, мікрофон, 6,3-мм адаптер та футляр.

        Ретельно протестовані динаміки для найкращого балансу звуку

        Динаміки ретельно протестовані для найкращого балансу звуку.

        Відмінна ізоляція шумів та об’ємне звучання

        Відмінна ізоляція шумів з об’ємним звучанням.

        Високоякісні матеріали, зокрема алюміній та якісна шкіра

        Конструкція преміум-класу з алюмінію, справжньої шкіри, дерматину й тканини.

        Технічні характеристики

        • Розміри упаковки

          Ширина
          19,5  см
          Ширина
          7,7  дюймів
          Висота
          24  см
          Висота
          9,4  дюймів
          Глибина
          10,2  см
          Глибина
          4.0  дюймів
          Вага нетто
          0,353  кг
          Вага нетто
          0,778  фнт.
          Вага брутто
          0,689  кг
          Вага брутто
          1,519  фнт.
          Вага тари
          0,336  кг
          Вага тари
          0,741  фнт.
          Код EAN
          87 12581 69071 7
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          21,9  см
          Довжина
          8,6  дюймів
          Ширина
          20,4  см
          Ширина
          8,0  дюймів
          Висота
          26  см
          Висота
          10,2  дюймів
          Вага нетто
          0,706  кг
          Вага нетто
          1,556  фнт.
          Вага брутто
          1,531  кг
          Вага брутто
          3,375  фнт.
          Вага тари
          0,825  кг
          Вага тари
          1,819  фнт.
          Код GTIN
          1 87 12581 69071 4
          Кількість споживчих комплектів
          2

        • Звук

          Частотна характеристика
          6–40 000  Гц
          Опір
          16 Ом
          Чутливість
          105  дБ
          Максимальна вхідна потужність
          200  мВт
          Спотворення
          < 0,1% THD
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Акустична система
          Напіввідкритого типу

        • Під'єднання

          Сумісність із:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
          Додатковий роз’єм
          Додатковий роз’єм потрібний для старіших моделей Nokia, Sony Ericsson та SAMSUNG. Щоб отримати допомогу, зверніться до команди Центру обслуговування клієнтів www.support.philips.com.

        • Аксесуари

          3,5-мм аудіокабель
          Так
          Аудіокабель
          з мікрофоном та кнопкою відповіді
          Штекер адаптера
          3,5–6,3 мм
          Футляр для зберігання
          Так

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • м’який футляр
        • Інтегроване керування iPhone

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