Інші елементи комплектації
- м’який футляр
- Інтегроване керування iPhone
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Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги
Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Висока точність, найвища якість. Куди б Ви не пішли.
Навушники Fidelio L2 з мікрофоном поєднують у собі найвищі стандарти звуку та комфорт для автентичного звучання. Створено для природного звуку з максимальним наближенням до оригіналу та тривалого комфорту. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.
Неодимові динаміки реагують на всю динаміку музики. Посередині динаміків знаходиться отвір, який виділяє середні та низькі частоти, виробляючи акустичну енергію, що забезпечує насичені, проте контрольовані низькі частоти й чисті середні частоти. Динаміки також мають легку звукову котушку, що гарантує швидку відповідь системи відповідно до ритму музики та звук високої чіткості.
Алюмінієві амбушури вибрано за їхню здатність зменшувати небажану вібрацію та резонанс. Вони кріпляться на шар спеціальної пластмаси, що робить навушники ще стійкішими. Завдяки цьому вони послаблюють вібрацію якомога ефективніше для точного, чіткого звуку.
Кожен матеріал, який використовується для навушників Fidelio L2, ретельно вибрано для тривалішого прослуховування. Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті забезпечують ергономічну фіксацію. Піноматеріал не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й утворює ізоляцію, яка забезпечує відтворення найкращих низьких частот і зменшує небажані зовнішні шуми.
Попередньо нахилений динамік, який відповідає природному куту вушної раковини, спрямовує звук безпосередньо у вушний канал. Це сприяє значно меншому прикрашанню звуку, ніж у випадках, коли звук відбивається від зовнішнього вуха, а також забезпечує реалістичнішу звукову сцену та кращий комфорт.
Напіввідкрита конструкція поєднує у собі збалансований, чистий звук відкритого типу із насиченими низькими частотами та ізоляцією шуму, яка відповідає повністю закритому типу. Конструкція включає тонко тканий акустичний матеріал на решітках для контрольованої ізоляції шуму, мінімальних втрат звуку та зменшення зовнішніх шумів.
Універсальний пульт дистанційного керування, мікрофон, 6,3-мм адаптер та футляр.
Динаміки ретельно протестовані для найкращого балансу звуку.
Відмінна ізоляція шумів з об’ємним звучанням.
Конструкція преміум-класу з алюмінію, справжньої шкіри, дерматину й тканини.
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Звук
Під'єднання
Аксесуари