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Надпотужність для пристроїв з ультрависоким споживанням енергії
Якщо Вам потрібне найкраще рішення, виберіть лужні батареї підвищеної ємності. Вони забезпечують на 30% більше енергії порівняно зі звичайними лужними батареями та ідеально підходять для пристроїв із високим споживанням енергії.
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Лужна підвищеної ємності
Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій, ртуть та свинець.
Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.
Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.