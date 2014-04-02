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Більше не доступний

Ultra AlkalineБатарея

LR6E4B/97

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Надпотужність для пристроїв з ультрависоким споживанням енергії

Якщо Вам потрібне найкраще рішення, виберіть лужні батареї підвищеної ємності. Вони забезпечують на 30% більше енергії порівняно зі звичайними лужними батареями та ідеально підходять для пристроїв із високим споживанням енергії.

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Надпотужність для пристроїв з ультрависоким споживанням енергії

  • AA

  • Лужна підвищеної ємності

Лужні батареї Philips містять 0% кадмію, ртуті, свинцю

Ці батареї Philips гарантовано не містять шкідливих важких металів, таких як кадмій, ртуть та свинець.

Батарея залишається свіжою для використання протягом 5 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 314.5 kB
  • 21 July 2026

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