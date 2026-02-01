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Power AlkalineБатарея

LR6P2B/97

Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

Сучасні електронні вироби, такі як електронні іграшки та портативні аудіопристрої, потребують більше енергії, ніж колись. Для довшої роботи використовуйте лужні батареї Philips Power Alkaline.

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Заряджає усі пристрої із високим споживанням енергії

  • AA

  • Лужна

Батарея залишається свіжою для використання протягом 5 років

Кожна батарея втрачає енергію, коли нею не користуватися. Ми гарантуємо, що батарея міститиме щонайменше 80% початкової енергії до закінчення терміну придатності.

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові

Лужні батареї у 6 разів кращі, ніж звичайні вугільно-цинкові батареї.

Повна лінійка – це батареї для будь-якої потреби

Компанія Philips пропонує повний асортимент батарей, які найчастіше використовуються (AA, AAA, C, D, 9V), у різних варіантах упаковки відповідно до ваших потреб.

Технічні характеристики

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